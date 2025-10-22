Politica

Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat forma finală a PNNR pentru România: 21,41 miliarde euro

Comisia Europeana / sursa foto: dreamstime.com
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că forma finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României a fost aprobată de Comisia Europeană. „Documentele oficiale sunt publicate oficial pe site-ul Comisiei Europene, iar următorul pas este aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Pîslaru: Planul final al PNNR, aprobat de Comisia Europeană

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că CE a aprobat varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, menționând că documentele au fost publicate pe site-ul instituției și că urmează aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN.

„După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului României este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi şi 7,84 miliarde euro împrumuturi”, a mai adăugat acesta.

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru. Sursa foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

Rezultate obținute în urma renegocierii PNRR

El a prezentat principalele rezultate obținute în urma renegocierii PNRR în avantajul României. Printre acestea se numără transferul integral al finanțării pentru autostrada A7, în valoare de 2,17 miliarde de euro, din împrumuturi în granturi, precum și transformarea proiectelor de renovare energetică a clădirilor, estimate la 1,39 miliarde de euro, tot în granturi.

Pîslaru a menționat, de asemenea, că au fost păstrate investițiile strategice în digitalizare, vizând automatizarea administrației publice și finalizarea cloud-ului guvernamental. Totodată, este asigurată finanțarea pentru opt unități spitalicești importante și a fost introdus un proiect nou pentru achiziția a 1.200 de ambulanțe.

Câți bani a primit România prin PNNR

El a precizat că, până în prezent, România a primit 10,72 miliarde de euro, sumă care reprezintă aproape jumătate din alocarea totală a PNRR.

„Mulţumesc echipei mele profesioniste din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru efortul susţinut în decursul ultimelor luni, prim-ministrului Ilie Bolojan, colegilor miniştri şi specialiştilor din celelalte ministere implicate în acest proces, precum şi partenerilor noştri din Comisia Europeană pentru colaborarea excelentă”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Prin munca noastră din aceste luni, am transformat un plan supradimensionat într-unul echilibrat, funcţional şi sustenabil. România merge mai departe cu un PNRR realist, construit pe rezultate, care aduce investiţii concrete, protejează bugetul de stat şi care contribuie fundamental la dezvoltarea României”.

