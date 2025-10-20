Social

Ultimul tronson al autostrăzii A7, gata în proporție de 85%. Când ar urma să fie deschis

Ultimul tronson al autostrăzii A7, gata în proporție de 85%. Când ar urma să fie deschisLotul 3 al autostrăzii A7. Sursa foto: Captură video Facebook
Ultimul tronson al autostrăzii care va permite circulația continuă între București și Focșani este finalizat în proporție de 85%, potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Lotul 3 al autostrăzii A7 ar urma să fie deschis la finalul lunii noiembrie

Cristian Pistol estimează că, în ritmul actual al lucrărilor, cei 13,9 kilometri rămași din lotul 3 al autostrăzii A7 vor fi deschiși circulației la sfârșitul lunii noiembrie.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 (#Pietroasele – #Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău! Asocierea de constructori turci Nurol-Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă, este de 85%”, a scris directorul CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

Lotul 2, deschis circulației

Vineri, 17 octombrie, a fost deschis circulației lotul 2 al autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele. În prezent, se poate circula pe autostradă doar pe sensul Buzău–București, deoarece lotul 3 nu este încă finalizat. Cei care vin dinspre București sau Ploiești trebuie să parcurgă două sate înainte de a ajunge la Buzău.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a confirmat această soluție. „Dinspre Buzău spre București se va face încărcarea pe lotul turcilor (lotul 3 Pietroasele – Buzău – n.r.). Dinspre București spre Buzău descărcarea se va face pe la km 52, înainte de lotul turcilor”, a afirmat acesta.

Lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău

Lotul 2 al Autostrăzii Ploiești–Buzău. Sursa foto: Captură video Facebook

Autostrada Ploiești–Buzău, împărțită în trei loturi

  • Dumbrava–Mizil are o lungime de 21 de kilometri și o valoare de 1,468 miliarde de lei fără TVA, lotul fiind proiectat pentru o viteză de 140 km/h și prevăzut cu 15 pasaje, două noduri rutiere și un centru de întreținere și coordonare;
  • Mizil–Pietroasele, de 28,35 kilometri și o valoare de 1,249 miliarde de lei fără TVA, cu aceeași viteză de proiectare, 20 de pasaje, două noduri rutiere și un spațiu de servicii;
  • Pietroasele–Buzău, cu o lungime de 13,9 kilometri și o valoare de 1,093 miliarde de lei fără TVA, care include un pasaj peste calea ferată, două noduri rutiere și șase poduri.

