Ultimul tronson al autostrăzii A7, gata în proporție de 85%. Când ar urma să fie deschis

Ultimul tronson al autostrăzii care va permite circulația continuă între București și Focșani este finalizat în proporție de 85%, potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Cristian Pistol estimează că, în ritmul actual al lucrărilor, cei 13,9 kilometri rămași din lotul 3 al autostrăzii A7 vor fi deschiși circulației la sfârșitul lunii noiembrie.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 (#Pietroasele – #Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău! Asocierea de constructori turci Nurol-Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă, este de 85%”, a scris directorul CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR.

Vineri, 17 octombrie, a fost deschis circulației lotul 2 al autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele. În prezent, se poate circula pe autostradă doar pe sensul Buzău–București, deoarece lotul 3 nu este încă finalizat. Cei care vin dinspre București sau Ploiești trebuie să parcurgă două sate înainte de a ajunge la Buzău.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a confirmat această soluție. „Dinspre Buzău spre București se va face încărcarea pe lotul turcilor (lotul 3 Pietroasele – Buzău – n.r.). Dinspre București spre Buzău descărcarea se va face pe la km 52, înainte de lotul turcilor”, a afirmat acesta.