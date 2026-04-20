Autostrada Ploiești–Brașov, din nou pe hartă. Proiectul care ar putea debloca traficul de pe Valea Prahovei

Contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al autostrăzii Ploiești–Brașov a fost deblocat după o perioadă lungă de blocaj. Anunțul a fost făcut de directorul Companiei de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu. Divergențele au apărut între autoritățile din domeniul rutier și proiectant, pe tema forajelor geotehnice. Conform planului, legătura va elimina cozile interminabile de pe Valea Prahovei.

„După lungi negocieri cu prestatorul, am reușit pe data de 16, joia trecută, să aprobăm tema geotehnică. Eram într-un blocaj cu prestatorul în ceea ce privește execuția forajelor și am ajuns la o înțelegere, am aprobat tema geotehnică”, a declarat directorul Companiei de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu.

Autoritățile au cerut acoperirea întregului traseu cu investigații geotehnice, nu doar a zonelor mai accesibile. Disputa a vizat modul în care urma să fie realizată analiza terenului.

„Ei încercau să-și maximizeze cumva contractul, să le execute în zonele cele mai ușoare. Noi am impus ca aceste foraje să fie executate pe întreg aliniamentul, astfel încât să avem o informație cât mai corectă pentru a defini un studiu de fezabilitate cât mai corect, la baza căruia să putem merge mai departe cu obiectivul”, a spus Budescu.

Potrivit reprezentantului CNIR, s-a convenit realizarea a 33.000 de metri liniari de foraje geotehnice, adică lucrări de investigare a solului necesare pentru finalizarea studiului de fezabilitate în această etapă. În același timp, au fost aplicate și penalități pentru întârzierile înregistrate până acum.

După reluarea activităților, autoritățile așteaptă o actualizare a graficului de lucru din partea prestatorului. Ritmul lucrărilor din zona montană va fi decisiv pentru termenul final.

„Rămâne de văzut cât de repede se vor mobiliza pe partea de zonă montană. Trebuie undeva la jumătatea lui 2027, sper eu cel mai târziu, să închidem partea de (studiu de) fezabilitate”, a spus Budescu.

În etapa de analiză multicriterială, costul estimat pentru cei aproximativ 112 kilometri dintre Ploiești și Râșnov este de circa 5,6 miliarde de euro. Valoarea finală va fi stabilită după finalizarea studiului de fezabilitate.

„Însă, evident că valoarea finală o vom ști la finalul studiului de fezabilitate, când atunci vom avea și o estimare cât de cât mai precisă”, a spus Budescu.

Traseul autostrăzii include 112,74 kilometri, 12 noduri rutiere, 61 de poduri și pasaje și 13 tuneluri. Contractul pentru studiu și proiectare este derulat de Consitrans, semnat în februarie 2021, cu o valoare de 9,3 milioane de euro. În acest moment, contractul continuă doar pentru studiul de fezabilitate. Decizia privind proiectul tehnic nu este încă luată.

„Va trebui o decizie și o discuție în cadrul Ministerului să vedem dacă să continuăm mai departe cu proiectul tehnic sau dacă licităm (autostrada ca un contract de) proiectare și execuție”, a spus Budescu.

Termenul actual estimat pentru finalizarea întregului proiect este 19 iunie 2031, incluzând și perioadele de asistență tehnică pe durata licitațiilor și lucrărilor.