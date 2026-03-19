Autostrada care trece prin inima Carpaților. Cum se schimbă traseul pentru șoferi

Pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești, una dintre cele mai dificile secțiuni din România, ritmul de lucru crește pe măsură ce vremea se îmbunătățește. Lucrările continuă cu 150 de utilaje și 500 de muncitori care lucrează în ture de 24 de ore, anunță Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Conform reprezentantului CNAIR, pe Sectorul 1 se lucrează la un viaduct, iar execuția acestuia a ajuns la 64%. Pe Sectorul 2, cinci viaducte se află în diferite etape de construire, între 14 și 72%, iar pe Sectorul 3 se fac foraje pentru piloții și radierele a două viaducte.

În șantier au ajuns deja primele tronsoane de grinzi metalice, iar montarea lor va începe în perioada următoare, mai arată Cristian Pistol.

Tunelul Boița 1, cu două galerii de 264 și 247 metri, este în faza de consolidare a portalului de intrare, cu un stadiu fizic de 4%, urmând ca excavațiile în galerii să înceapă în săptămânile viitoare.

La tunelul de la Robești, lucrările au avansat până la 21%, cu galerii excavate aproape în proporție de jumătate, potrivit reprezentantului CNAIR.

„Stadiul fizic pe întregul șantier este de 9%, dar ritmul de lucru va crește după obținerea Acordului de Mediu Revizuit care va permite eliberarea Autorizațiilor de Construire pentru restul sectoarelor”, arată el.

Secțiunile 2 și 3 de autostradă, Boița – Cornetu, traversează Munții Carpați și reprezintă cele mai complexe porțiuni ale autostrăzii. Tronsonul de 31,33 km este finanțat prin Programul Transport, cu un contract în valoare de 4,25 miliarde lei, fără TVA.

Odată finalizată, autostrada Sibiu-Pitești ar urma să asigure o legătură continuă pe Coridorul 4 Pan-European, de la Constanța până la Nădlac, deschizând oportunități economice și strategice importante pentru România.

„Când întreaga autostradă Sibiu-Pitești va fi finalizată, România va beneficia de o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european (circa 850 km de drum de mare viteză de la Constanța la Nădlac) ceea ce va aduce noi oportunități de dezvoltare strategică și economică”, mai arată Cristian Pistol.