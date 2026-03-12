Construcția unică în România, care o să treacă prin Munții Carpați, a primit undă verde de la Guvern

Guvernul a aprobat, joi, contractul de împrumut de 500 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada Sibiu-Pitești.

Împrumutul poate fi accesat în cel mult zece tranșe, fiecare de minimum 50 de milioane de euro, iar finanțarea poate acoperi până la 50% din costul total al proiectului. „Guvernul României a aprobat joi, 12 martie 2026, la propunerea Ministerului Finanţelor, proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al doilea contract de finanțare încheiat cu Banca Europeană de Investiţii (BEI)”, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Sursa citată anterior a transmis că Guvernul a aprobat, joi, 12 martie, la propunerea instituției, proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al doilea contract de finanțare încheiat cu Banca Europeană de Investiții.

„Contractul în valoare de 500 de milioane de euro a fost semnat la Bucureşti pe 15 ianuarie 2026 de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare şi la Luxemburg pe 19 ianuarie 2026 şi reprezintă cel de-al doilea acord de finanţare încheiat cu BEI pentru realizarea autostrăzii Sibiu–Piteşti, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România”, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Potrivit sursei citate, prin această decizie, Guvernul creează cadrul legal necesar pentru accesarea fondurilor destinate construcției primei autostrăzi care traversează Munții Carpați. În același timp, proiectul va asigura legătura rutieră dintre regiunile istorice ale României și integrarea în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T).

„Autostrada Sibiu–Piteşti este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României, cu un rol esenţial pentru conectivitatea economică şi pentru integrarea coridoarelor de transport europene. Prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiţii asigurăm resursele financiare necesare pentru implementarea acestui proiect strategic şi pentru valorificarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii de transport”, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit contractului, împrumutul poate fi accesat în cel mult zece tranșe, fiecare de minimum 50 de milioane de euro, iar finanțarea BEI poate acoperi până la 50% din costul total al proiectului. Cheltuielile cu TVA și cele pentru exproprieri nu sunt eligibile, iar termenul pentru accesarea fondurilor este de trei ani de la semnare, cu o perioadă de rambursare de până la 27 de ani.

Autostrada Sibiu-Pitești este prima autostradă care traversează Munții Carpați și face parte din Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Proiectul este împărțit în cinci secțiuni și urmărește îmbunătățirea mobilității, reducerea timpilor de deplasare și creșterea siguranței rutiere. Proiectul ar urma să fie finalizat în anul 2028.