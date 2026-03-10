Capcanele ascunse ale contractelor de vânzare-cumpărare. Ce trebuie să știi dacă vrei să cumperi o locuință

Contractul de vânzare-cumpărare este documentul prin care un bun, cum ar fi o locuință sau o mașină, trece de la vânzător la cumpărător, în schimbul unei sume de bani, potrivit Codului Civil. Deși pare o procedură simplă, există situații în care acest contract ajunge să fie contestat în instanță. Motivul contestării trebuie să fie serios și să țină de modul în care contractul a fost încheiat.

Contractele de vânzare-cumpărare pot fi anulate dacă apar probleme legate de modul în care au fost încheiate sau de bunul tranzacționat. Cele mai frecvente motive includ păcălirea uneia dintre părți, presiunea sau amenințarea exercitată pentru semnarea contractului, vânzarea unui bun ilegal sau imposibil de vândut, nerespectarea formei legale și încălcarea dreptului de preempțiune, adică atunci când altcineva avea prioritate la cumpărare.

Eroarea apare atunci când cineva semnează contractul crezând ceva greșit despre bun. Perioada în care se poate contesta un contract depinde de gravitatea motivului invocat. Dacă este vorba de probleme majore, precum obiectul ilegal sau lipsa formei legale, contractul poate fi contestat oricând.

Pentru motive precum eroarea, înșelăciunea sau constrângerea, termenul este de regulă trei ani de la momentul în care problema a fost cunoscută.

Pentru bunurile imobile, cum sunt apartamentele sau terenurile, dar și pentru cele mobile, precum autoturismele, lista de acte obligatorii este clar stabilită. Părțile trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, care să dețină o procură autentică și să se identifice corespunzător.

Este nevoie de actele de proprietate ale bunului, iar în cazul imobilelor, extrasul de carte funciară și documentația cadastrală. De asemenea, este necesar certificatul de atestare fiscală care să demonstreze că toate obligațiile financiare locale sunt achitate, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Uniunii Notarilor din România.

Dacă imobilul este ipotecat, instituția bancară trebuie să emită o adresă care să permită vânzarea și să stabilească procedura radierii ipotecii. În plus, vânzătorul trebuie să pună la dispoziția cumpărătorului certificatul de performanță energetică al clădirii, iar participanții trebuie să prezinte certificatele de căsătorie, după caz.

În cazul clădirilor sau terenurilor cu valoare istorică, este necesară dovada exercitării sau neexercitării dreptului de preempțiune, conform legii.

Toate facturile și chitanțele pentru utilități, precum curent, apă sau canalizare, trebuie de asemenea prezentate, pentru a confirma situația financiară a bunului.

Pentru autoturisme, documentele obligatorii includ cartea de identitate a vehiculului, factura de achiziție sau actul de proprietate și certificatul de atestare fiscală, mai arată Uniunea Notarilor din România.