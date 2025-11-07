Piața imobiliară din România se oprește din creștere. Topul orașelor după preț

După mai multe luni de scumpiri, piața imobiliară din marile orașe ale României a intrat într-o etapă de stabilizare. Singura excepție este Oradea, unde s-au observat ușoare scăderi de preț în luna octombrie. În schimb, Cluj-Napoca continuă să conducă detașat topul celor mai costisitoare orașe pentru achiziția unei locuințe.

Potrivit indicelui Imobiliare.ro, în luna octombrie, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din Cluj-Napoca a atins 3.181 euro/mp util, fiind cu aproape 65% mai mare decât media națională.

Diferențele dintre locuințele noi și cele vechi s-au redus considerabil: un apartament într-un bloc construit în ultimii cinci ani costă, în medie, 3.205 euro/mp, iar unul într-un imobil mai vechi 3.180 euro/mp.

„În ultimii ani, am traversat o perioadă de creştere anuală importantă, de peste 15% pe an, a preţurilor apartamentelor. Iată că intrăm în prezent într-o etapă de stabilizare determinată de măsurile fiscale şi reaşezarea aşteptărilor de ambele părţi - cumpărători şi vânzători. Ne aşteptăm ca această perioadă să se menţină pe termen scurt, după care să reintrăm gradual pe un trend de creştere, România menţinându-se ca una din ţările europene în care apartamentele rămân accesibile”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

În Brașov, prețurile s-au menținut stabile în octombrie, după creșteri consecutive care au poziționat orașul pe locul al doilea în clasamentul național. Apartamentele noi au înregistrat o creștere anuală de 14%, ajungând la o medie de 2.695 euro/mp, în timp ce locuințele vechi s-au scumpit cu 10%, atingând 2.161 euro/mp.

În București, prețul mediu a urcat la 2.149 euro/mp, o variație lunară de sub 1%, dar una dintre cele mai mari creșteri anuale din țară. Locuințele vechi s-au scumpit cu 17%, ajungând la 2.109 euro/mp, în timp ce apartamentele noi au crescut cu 13%, până la 2.338 euro/mp.

În Craiova, prețurile s-au stabilizat, însă orașul a înregistrat o evoluție spectaculoasă în ultimul an, urcând pe locul al patrulea la nivel național. Prețul mediu pentru apartamente este de 2.070 euro/mp, în urma unei creșteri de 18% – mai mare decât cea înregistrată în Capitală sau în Cluj-Napoca.

„Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, discutăm despre un avans cu circa 18% în ritm anual, mai mare decât cel înregistrat pe pieţe locale mult mai puternice. În Capitală, de exemplu, au putut fi observate în acelaşi interval de timp majorări ale preţurilor cu 17%, în Constanţa cu 12%, iar în Cluj-Napoca cu doar 8%”, se menționează în raport.

Pe de altă parte, Sibiul devine tot mai atractiv pentru investitori, prețul mediu al apartamentelor ajungând la 1.920 euro/mp, în creștere cu 11% față de anul trecut. Evoluția este apropiată de cea din Constanța, unde locuințele se mențin la un nivel similar, cu prețuri stabile, dar cu un avans anual de 12%.

În Iași, apartamentele se vând cu 1.885 euro/mp, în creștere cu 11% într-un an, fără modificări semnificative în ultima lună. Timișoara are o evoluție similară, însă prețurile sunt cu aproape 42% mai mici decât în Cluj-Napoca, menținând orașul printre cele mai accesibile centre urbane.

În Oradea, prețul mediu a ajuns la 1.786 euro/mp, după mici scăderi înregistrate în octombrie, dar rămâne cu 10% peste nivelul din 2024. Ploieștiul continuă să fie orașul secundar cu cele mai mici prețuri din România – 1.341 euro/mp, deși în ultimul an a consemnat o creștere de 17%, apropiată de cea din București.

Astfel, în timp ce majoritatea piețelor au intrat într-o fază de echilibru, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate prețuri din România, cu apartamente care costă aproape jumătate mai mult decât în Capitală.