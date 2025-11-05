Parcările devin noua afacere imobiliară. Betonul se vinde la preț de garsonieră

În ultimul deceniu, numărul mașinilor din Capitală a crescut semnificativ, iar numărul locurilor de parcare a devenit o reală problemă. Cei care locuiesc în blocurile vechi se adresează primăriei de sector pentru a obține un loc în care să își parcheze mașina, însă situația de schimbă în cazul celor care se mută într-un complex rezidențial nou.

Majoritatea au locuri de parcare în subteran, iar proprietarii din bloc trebuie să aloce un buget generos pentru a-l obține. În cazul unui complex rezidențial nou din Sectorul 5, un loc de parcare ajunge la 22.500 de euro, conform unui anunț publicat pe OLX.

Într-un bloc din Sectorul 3, construit în anul 2016, prețul unui loc de parcare pornește de la 8.000 de euro. În același sector, prețurile ajung la 30.000 de euro în cazul unui complex rezidențial mai mare.

În blocurile noi din Sectorul 1, dezvoltatorii cer între 15.000 și 30.000 de euro pentru un loc de parcare subteran. De menționat ar fi că unii dintre aceștia includ locul de parcare în prețul total al apartamentului. Totuși, proprietarii care își doresc un loc de parcare în plus trebuie să pună la bătaie un buget mai mare.

În multe zone din Capitală, locurile la suprafață sunt tot mai rare. Unele primării au impus restricții pentru parcarea pe trotuare sau spații verzi, iar proprietarii sunt nevoiți să caute soluții. Pentru mulți, însă, costul suplimentar depășește bugetul alocat inițial pentru locuință.

Având în vedere prețurile piperate, mulți proprietari aleg să le închirieze. În funcție de complexul rezidențial și de nivel, prețurile pornesc de la 45 de euro pe lună și pot depăși 1.000 de euro pe lună.

În contrast cu prețurile din București, în orașele mici poate fi cumpărată o garsonieră cu aceeași sumă. De exemplu, un proprietar din orașul Victoria, județul Brașov, a scos la vânzare o garsonieră cu 11.000 de euro. De asemenea, o garsonieră situată într-un bloc din orașul Râșnov se vinde cu 20.000 de euro.