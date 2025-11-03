Măsurile fiscale, impact major asupra pieței imobiliare. Ce se întâmplă cu prețurile apartamentelor

Prețurile locuințelor din marile orașe ale țării se mențin stabile, după creșterile constante din ultimele luni. Singura excepție este Oradea, unde, pe fondul ofertei disponibile, în luna octombrie s-au înregistrat ușoare scăderi, potrivit datelor publicate de Imobiliare.ro.

„În ultimii ani, am traversat o perioadă de creştere anuală importantă, de peste 15% pe an, a preţurilor apartamentelor. Iată că intrăm în prezent într-o etapă de stabilizare determinată de măsurile fiscale şi reaşezarea aşteptărilor de ambele părţi - cumpărători şi vânzători. Ne aşteptăm ca această perioadă să se menţină pe termen scurt, după care să reintrăm gradual pe un trend de creştere, România menţinându-se ca una din ţările europene în care apartamentele rămân accesibile”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Conform indicelui, prețul mediu cerut pentru apartamentele scoase la vânzare în Cluj-Napoca a ajuns în octombrie la 3.181 euro/mp util, ceea ce reprezintă un nivel cu 65% peste media națională.

Pe piața rezidențială clujeană, diferențele dintre apartamentele noi și cele vechi încep să se estompeze. Astfel, pentru o locuință situată într-un bloc finalizat în ultimii cinci ani, cumpărătorii trebuie să plătească în medie 3.205 euro/mp util, în timp ce pentru un apartament într-un imobil vechi prețul mediu este de 3.180 euro/mp util.

În Brașov, luna octombrie a adus o stagnare a prețurilor, după creșteri constante care au menținut orașul pe locul al doilea în topul celor mai scumpe din țară. În ultimul an, apartamentele noi s-au scumpit cu 14%, ajungând la un preț mediu de 2.695 euro/mp util, în timp ce locuințele vechi au înregistrat o creștere de 10%, fiind scoase la vânzare cu aproximativ 2.161 euro/mp util.

În octombrie, prețul mediu cerut pentru apartamentele scoase la vânzare în București a fost de 2.149 euro/mp util, înregistrând o variație de sub 1%. Totuși, în ultimul an, Capitala a înregistrat unele dintre cele mai semnificative creșteri de prețuri din țară.

Scumpirile au fost mai accentuate pe piața veche, unde apartamentele din blocuri construite înainte de 2020 au ajuns la un preț mediu de 2.109 euro/mp util, marcând un avans anual de 17%, cel mai ridicat la nivel național. În același interval, locuințele noi s-au apreciat cu 13%, atingând un preț mediu de 2.338 euro/mp util.

În Craiova, prețurile apartamentelor s-au menținut stabile în luna octombrie. În ultimul an, orașul a urcat semnificativ în topul celor mai scumpe centre urbane pentru achizițiile imobiliare, ocupând în prezent locul patru, cu un preț mediu cerut de 2.070 euro/mp util.

„Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, discutăm despre un avans cu circa 18% în ritm anual, mai mare decât cel înregistrat pe pieţe locale mult mai puternice. În Capitală, de exemplu, au putut fi observate în acelaşi interval de timp majorări ale preţurilor cu 17%, în Constanţa cu 12%, iar în Cluj-Napoca cu doar 8%”, se mai arată în comunicat.

Analiza pieței imobiliare arată că Sibiul câștigă tot mai multă atenție din partea marilor jucători din sectorul real estate românesc. Prețurile apartamentelor evoluează treptat, dar constant, atingând o medie de 1.920 euro/mp util în luna octombrie, după o creștere de 0,6% în ultimele 30 de zile și de 11% în ultimul an, apropiindu-se de valorile înregistrate în Constanța, cel mai important oraș de pe litoral. În Constanța, prețurile au stagnat în octombrie, însă rămân cu 12% peste nivelul din octombrie 2024.

Cele mai accesibile orașe mari pentru achiziții rămân Iași și Timișoara. În Capitala Moldovei, apartamentele se vând în medie cu 1.885 euro/mp util, fără variații semnificative în ultima lună, dar cu un avans de 11% față de anul trecut. Situația este similară în Timișoara, al doilea cel mai important centru rezidențial din vestul țării, unde prețul mediu cerut este cu aproape 42% mai mic decât în Cluj-Napoca.

În Oradea, prețul mediu pentru apartamentele scoase la vânzare a scăzut ușor în octombrie, ajungând la 1.786 euro/mp util, însă rămâne cu 10% peste nivelul înregistrat anul trecut.

Pe piața rezidențială din Ploiești, prețurile s-au menținut relativ stabile, orașul fiind al doilea cu cele mai accesibile locuințe din țară. Apartamentele listate la vânzare au un preț mediu de 1.341 euro/mp util, însă în ultimul an s-a înregistrat o creștere de 17%, al doilea ritm cel mai rapid din țară, după cel din Craiova.