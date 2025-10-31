Motivul pentru care apartamentele din București se vând rapid. La Cluj, piața e aproape blocată

Motivul pentru care apartamentele din București se vând rapid. Tot mai mulți români și-au făcut curaj să cumpere locuințe în ultimele luni, pe fondul zvonurilor privind creșterea TVA-ului pentru apartamentele noi și al scăderii ofertei din marile orașe.

Specialiștii din domeniu spun că, deși perioada este una complicată din punct de vedere fiscal, cumpărătorii nu mai stau pe gânduri și preferă să prindă ultimele oportunități înainte de valul de scumpiri așteptat la începutul anului viitor.

Daniel Crainic, directorul de marketing al platformei Imobiliare.ro, explică faptul că piața trece printr-un proces de echilibrare, iar cumpărătorii au început să fie mai atenți și mai calculați.

Asistăm la o reașezare firească a pieței, în care decizia de cumpărare devine mai rațională și mai bine fundamentată. Intrăm într-o perioadă foarte propice pentru oportunități de achiziție”, a declarat Crainic.

În Capitală, apartamentele se vând cel mai rapid din țară. Potrivit datelor analizate, o locuință nouă se tranzacționează în medie în 51 de zile de la listare. Tot aici, fiecare apartament disponibil atrage, în general, șase potențiali cumpărători, semn că interesul pentru piața din București rămâne ridicat, chiar și în perioadele de incertitudine economică.

În Cluj-Napoca, timpul de vânzare a unui apartament a scăzut considerabil, ajungând la puțin peste două luni. Aici, valoarea medie a creditului ipotecar depășește 462.000 de lei (aproximativ 90.900 de euro), cel mai ridicat nivel din România.

Brașovul se apropie tot mai mult de Cluj în topul celor mai scumpe orașe din țară. În ultimii doi ani, prețurile locuințelor au crescut cu 32%, iar perioada medie de tranzacționare a ajuns la 70 de zile. Totodată, cumpărătorii negociază mai mult, marja de reducere a prețului fiind de aproximativ 3,1%.

Timișoara își păstrează reputația de oraș cu tranzacții rapide. Un apartament se vinde, în medie, în 54 de zile, potrivit analizei. La Constanța, perioada s-a redus la circa două luni, semn că interesul pentru locuințele din apropierea mării este tot mai mare.

În Iași, lucrurile se mișcă într-un ritm constant. Durata medie de vânzare este de 66 de zile, iar diferența dintre prețul cerut și cel final este de doar 3,4%, ceea ce arată o piață stabilă și matură.

Tot mai mulți cumpărători apelează la finanțare bancară. În trimestrul al treilea, valoarea medie a creditului ipotecar acordat prin rețeaua Imobiliare.ro Finance a ajuns la 432.395 de lei, adică în jur de 85.000 de euro.

Specialiștii spun că, deși costurile de finanțare rămân ridicate, apetitul pentru achiziții nu a scăzut. Cumpărătorii sunt mai atenți la calitate și la poziționare, dar continuă să investească în locuințe, mai ales acolo unde oferta este limitată.

Reprezentanții Imobiliare.ro atrag atenția că piața rezidențială din România trece printr-o transformare naturală. Numărul ofertelor scade, dar interesul rămâne ridicat, iar cumpărătorii profită de momentul de tranziție pentru a face achiziții bine gândite.