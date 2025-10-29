Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege

Românii care au un credit de nevoi personale ar putea beneficia de o protecție suplimentară, datorită unui proiect de lege pregătit de Ministerul Economiei. Noile reguli urmăresc să reducă riscurile supraîndatorării și să le ofere românilor mai mult control asupra finanțelor personale.

Noile măsuri din proiectul de lege aflat în dezbatere publică vor oferi consumatorilor mai multă protecție și transparență. Inițiativa, care transpune o directivă a Uniunii Europene, urmărește responsabilitatea instituțiilor financiare și protejarea românilor de practici agresive sau clauze neclare în contractele de credit.

O persoană care încheie un contract de credit de nevoi personale va putea anula tranzacția în termen de 14 zile calendaristice, fără a oferi un motiv și fără a plăti penalități sau comisioane. Singura responsabilitate a consumatorului va fi returnarea sumei împrumutate.

Proiectul de lege prevede, pe lângă dreptul de răzgândire, măsuri pentru prevenirea supraîndatorării. Băncile și instituțiile financiare nebancare vor avea obligația de a evalua atent situația financiară a fiecărui client și de a verifica sustenabilitatea împrumutului, iar gradul maxim de îndatorare va fi stabilit prin lege.

Potrivit brokerului de credite Andrei Cazacu, modificările răspund provocărilor generate de digitalizare și de noile produse financiare, cum sunt sistemele „cumpără acum, plătește mai târziu”. Măsurile urmăresc prevenirea accesării unor credite care ar depăși gradul maxim de 40% din venituri.

Proiectul de lege introduce măsuri care vizează situațiile în care debitorii întâmpină dificultăți în plata ratelor. Instituțiile financiare vor avea obligația de a oferi consiliere financiară și de a căuta soluții împreună cu clientul, înainte de a recurge la executare silită. În cazul vânzării creditului către un recuperator, clientul va fi notificat și condițiile inițiale ale împrumutului vor rămâne neschimbate.

Legea prevede și reguli clare pentru rambursarea anticipată a creditelor de nevoi personale. Românii vor putea achita împrumuturile mai devreme, iar băncile vor fi obligate să reducă dobânzile și comisioanele pentru perioada rămasă. Comisioanele vor trebui specificate transparent în contract, pentru a elimina practicile instituțiilor care percepeau taxe ascunse sau prea mari.