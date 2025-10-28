Românii plecați la muncă în străinătate. Câți bani trimit acasă și cum schimbă economia locală

Românii din diaspora au trimis acasă peste 6,7 miliarde de euro în 2024, potrivit BNR. Aceste sume mențin în viață economia multor regiuni, de la Moldova la vestul țării, și influențează consumul, investițiile și chiar politicile economice.

Românii plecați la muncă peste hotare continuă să alimenteze economia națională cu miliarde de euro în fiecare an. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, în 2024 remitențele au ajuns la aproximativ 6,7 miliarde de euro. Este una dintre cele mai mari sume din ultimul deceniu și reprezintă o parte semnificativă din veniturile externe ale țării.

Raportul Eurostat confirmă că în 2023 românii din Uniunea Europeană au trimis acasă în jur de 3,6 miliarde de euro, echivalentul a peste 1% din PIB. Banii provin în special din Italia, Germania, Spania și Marea Britanie, principalele țări în care lucrează comunitățile românești.

Aceste fonduri nu vin doar ca sprijin familial. În multe cazuri, ele asigură echilibrul macroeconomic. Economiștii BNR au subliniat că remitențele au fost mai stabile decât investițiile străine directe și că ele contribuie constant la stabilitatea contului curent și la menținerea monedei naționale.

În multe regiuni ale României, banii trimiși de românii plecați reprezintă diferența dintre stagnare și dezvoltare. În zone precum nord-estul Moldovei, Maramureșul sau sudul Olteniei, remitențele au devenit o formă de supraviețuire economică. Familiile folosesc aceste sume pentru întreținere, educația copiilor sau amenajarea locuințelor, dar și pentru mici afaceri locale.

În Buzău, de exemplu, zeci de familii întoarse din străinătate au investit în pensiuni, service-uri auto și magazine de cartier. Astfel de proiecte, deși modeste la scară națională, creează locuri de muncă și stimulează consumul. În multe sate, fluxul de bani din diaspora a dus la o creștere vizibilă a nivelului de trai. Casele au fost renovate, magazinele locale au clienți, iar școlile au mai mulți elevi care pot continua studiile datorită sprijinului financiar venit din afară.

Totuși, această dependență are și efecte secundare. În timp ce banii țin economia locală în viață, lipsa forței de muncă devine o problemă majoră. Multe comunități se bazează pe veniturile celor plecați, dar nu mai au suficienți oameni pentru activități productive. Economia se menține pe linia de plutire datorită consumului, nu datorită producției.

După un deceniu de creștere constantă, specialiștii BNR avertizează că remitențele ar putea scădea. În primul semestru al anului 2025, sumele trimise în țară au fost de aproximativ 1,5 miliarde de euro, mai puțin decât în perioada similară din 2024.

Totodată, România a devenit și o țară din care se trimit bani spre alte state. Lucrătorii străini veniți aici – în special din Asia – au transferat în 2024 peste 1,3 miliarde de euro către familiile lor, potrivit BNR. Este pentru prima dată când aceste sume reprezintă aproape o cincime din totalul banilor trimiși de românii din diaspora.

Această inversare parțială a fluxurilor financiare arată o schimbare profundă. România devine, încet, parte a unui circuit global al muncii, iar economia sa depinde tot mai mult de mobilitatea oamenilor.

Banii trimiși acasă nu sunt doar o sursă de consum, ci și un sprijin social major. În multe localități, remitențele au redus semnificativ sărăcia. Familiile pot acoperi costurile educației, își pot renova locuințele și își pot permite tratamente medicale care altfel ar fi inaccesibile.

Totuși, dependența de diaspora creează o realitate socială paradoxală. Comunitățile se dezvoltă, dar îmbătrânesc. Satele în care jumătate din populație lucrează în străinătate sunt mai bogate financiar, dar mai goale uman. În plus, o parte dintre tinerii rămași în țară aspiră să plece, perpetuând acest cerc economic bazat pe migrație.

Statul român câștigă indirect din aceste sume. Consumul finanțat de diaspora generează venituri prin TVA, menține stabilitatea cursului și ajută la echilibrarea balanței comerciale. Însă statul nu reușește încă să transforme aceste resurse în investiții durabile.

Experții în politici economice avertizează că România trebuie să creeze mecanisme prin care o parte din remitențe să fie canalizată spre economie productivă: credite pentru mici afaceri, fonduri de investiții locale sau programe de economisire garantată. În lipsa acestor instrumente, banii trimiși acasă rămân în circuitul consumului și nu creează valoare pe termen lung.

Viitorul remitențelor depinde de două direcții: condițiile economice din statele europene unde lucrează românii și politicile interne de integrare. O parte dintre emigranți se întorc, însă doar dacă au unde să se angajeze și dacă pot reinvesti economiile făcute în țară.

Guvernul discută tot mai des despre programe de repatriere a forței de muncă, însă succesul lor depinde de ofertele concrete – salarii competitive, infrastructură și stabilitate fiscală.

Remitențele românilor din străinătate sunt, de peste 15 ani, unul dintre motoarele tăcute ale economiei naționale. Cu peste 6,7 miliarde de euro veniți în 2024, aceste sume au ținut în viață regiuni întregi și au contribuit la reducerea decalajelor sociale.