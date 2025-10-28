Oficial al UE, optimist cu privire la creșterea economică a României: Guvernul a făcut un efort fiscal major

Discuțiile de la București capătă miză europeană pentru felul în care România își pune în ordine finanțele publice. Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a venit să vadă la fața locului cum arată efortul fiscal și ce urmează în lunile ce vin. „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, a subliniat oficialul, în contextul unui deficit bugetar „foarte mare”.

Potrivit declarațiilor acordate pentru Digi24, misiunea sa la București este să discute cu principalii actori politici despre performanța fiscală, cu accent pe consolidarea bugetară și pe revenirea la un cadru predictibil.

Valdis Dombrovskis a transmis un mesaj de încredere privind economia României pentru anul 2025, afirmând că există premise pentru creștere economică dacă sunt continuate măsurile actuale de consolidare fiscală și implementare a reformelor. Vizita sa la București are ca scop analizarea situației bugetare, monitorizarea progresului în cadrul PNRR și evaluarea priorităților României în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene.

Oficialul european a subliniat importanța readucerii finanțelor publice pe o traiectorie sustenabilă, reamintind că deficitul bugetar al României a depășit 9% din PIB în anul precedent. El a remarcat totodată că autoritățile române fac eforturi concrete pentru redresarea fiscală, ceea ce reprezintă un pas necesar pentru stabilitatea economică și pentru menținerea încrederii partenerilor europeni.

Ședință de Guvern. Sursă foto: gov.ro

Comisarul a indicat că, după ajustările operate anul acesta, ținta de deficit este de 8,4% pentru 2025, iar pentru anul viitor de 6%, niveluri superioare celor estimate inițial.

„Ceea ce noi am observat este că Guvernul a făcut ajustări fiscale majore pe parcursul acestui an, iar în prezent ținta deficitului bugetar este de 8,4% pentru anul 2025, anul în curs. Pentru anul viitor ținta este de 6%. Sunt ținte mai mari decât cele prevăzute anterior. Dar ceea ce am văzut noi în cazul în cadrul procedurii de supraveghere fiscală se referă și la cheltuielile nete făcute de România. Pentru a putea face o evaluare fiscală finală, va trebui să ne uităm și la previziunile pentru România în a doua jumătate a lunii noiembrie și în ciclul de toamnă al Semestrului European”, a precizat comisarul european.

În ceea ce privește perspectivele economice ale Uniunii Europene, Valdis Dombrovskis a anunțat că, în luna noiembrie, Comisia Europeană va publica noile prognoze de toamnă, care vor pune accent pe evoluția creșterii economice și pe disciplina fiscală a statelor membre. Oficialul a indicat că economia europeană își va menține ritmul de creștere în acest an, cu o consolidare a tendinței pozitive în 2026.

El a subliniat însă că nivelul ridicat al deficitului bugetar rămâne o provocare importantă și a avertizat că este esențial ca statele membre să continue eforturile de ajustare fiscală. Potrivit acestuia, deși progresele realizate de unele guverne sunt vizibile, menținerea stabilității financiare necesită consecvență și reforme pe termen lung.

Programul vizitei include proiecte finanțate prin PNRR evaluate luni alături de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, precum și o întâlnire cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la sediul Băncii Naționale.

Marți, comisarul are programate întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cu membrii Comisiilor reunite pentru buget, finanțe și afaceri europene din Parlament. Tot marți, la ora 11:30, Valdis Dombrovskis va susține o conferință de presă comună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.