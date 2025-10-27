Toate schimbările aduse de Guvern la OUG 52. Reguli noi pentru cheltuielile publice și excepții pentru autoritățile locale

Guvernul a decis, în ședința de luni, să modifice OUG 52 – document care a generat tensiuni politice în coaliție – pentru a explica mai clar cum trebuie gestionate angajamentele și cheltuielile bugetare din categoria „Bunuri și servicii”. Executivul precizează că scopul acestor schimbări este „asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă a normei”.

Potrivit comunicatului transmis luni seară, a fost adoptată o ordonanță de urgență care aduce modificări OUG nr. 52/2025. Aceasta vizează reguli pentru implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, precum șimăsuri bugetare menite să facă mai clar modul în care instituțiile publice pot folosi banii pentru bunuri și servicii.

”Prin noile reglementări sunt aduse clarificări şi îmbunătăţiri cadrului aplicabil angajamentelor şi cheltuielilor bugetare la categoria «Bunuri şi servicii», scopul principal fiind menţinerea disciplinei financiare şi limitarea risipei bugetare. Măsura are ca obiectiv asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare administrativă a normei, pentru a reduce necesitatea aprobării unor memoranduri individuale în situaţii punctuale”, se arată în comunicatul Guvernului.

Executivul amintește că, în 2023, regula s-a aplicat atât administrației centrale, cât și celei locale și ”a generat economii importante la nivelul cheltuielilor publice şi a contribuit la consolidarea disciplinei financiare, inclusiv în zona cheltuielilor de capital”.

În 2024, măsura a rămas valabilă doar pentru autoritățile centrale, nu și pentru cele locale. Iar forma adoptată în 2025 a fost considerată „mai echilibrată şi mai flexibilă decât cea din anii anteriori”, aplicându-se doar pentru categoria „Bunuri și servicii”, cu posibilitatea ca instituțiile să fie exceptate prin memorandum aprobat transparent.

Prin noul mecanism, Guvernul susține că ordonatorii de credite au avut un instrument prin care au putut controla mai bine cheltuielile publice, amânând ceea ce nu era urgent și evitând risipa, dar fără să afecteze serviciile esențiale.

Guvernul anunță că, după consultarea autorităților locale și a ministerelor, s-au introdus excepții clare pentru a reduce birocrația și pentru a răspunde nevoilor reale ale instituțiilor publice.

Lista cheltuielilor permise fără aprobarea prin memorandum include:

Studii și consultanță necesare pentru proiecte de investiții și accesarea fondurilor europene;

Activități culturale și de patrimoniu reglementate prin OG nr. 51/1998, Legea nr. 186/2003 și Legea nr. 422/2001;

Cheltuieli pentru asistență juridică în arbitraje și litigii internaționale;

Alte cheltuieli cu impact redus asupra bugetului, dar necesare pentru funcționarea serviciilor publice centrale.

Guvernul mai precizează: „De asemenea, a fost introdus un mecanism flexibil la nivelul autorităţilor publice locale: în situaţiile în care o cheltuială nu poate fi amânată după 1 ianuarie 2026, ordonatorii de credite pot aproba, pe baza unei note justificative, derogări de la limitările impuse de OUG nr. 52/2025, fără a mai fi necesară promovarea unui memorandum în Guvern”.

Totodată, autoritățile locale vor putea folosi excedentul bugetar și fondurile disponibile din secțiunea de funcționare pentru servicii sociale, pentru a asigura continuitatea acestora și protejarea persoanelor vulnerabile.

Guvernul afirmă că aceste modificări reprezintă „continuarea procesului de consolidare a disciplinei bugetare”, dar într-un mod flexibil, astfel încât administrațiile să își poată desfășura activitatea eficient și transparent.

OUG 52 a generat nemulțumiri în rândul unor lideri locali și ai coaliției. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus la începutul lunii că ordonanța conține prevederi care trebuie corectate rapid pentru a evita blocarea activității autorităților locale.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, președinta Asociației Municipiilor din România, a avertizat că, prin măsurile impuse, ”nu vor putea face deszăpezire, vor fi în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă”, fiind interzise inclusiv studiile de fezabilitate, ceea ce ar duce la pierderea finanțărilor europene.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat: ”În şedinţa de Guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă de guvern. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”.