Politica

Daniel Zamfir acuză „ipocrizia” liderilor USR și a președintelui Nicușor Dan pentru participarea la sfințirea Catedralei Naționale

Comentează știrea
Daniel Zamfir acuză „ipocrizia” liderilor USR și a președintelui Nicușor Dan pentru participarea la sfințirea Catedralei NaționaleNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Senatorul PSD Daniel Zamfir critică dur prezența președintelui Nicușor Dan și a miniștrilor USR la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, amintind că aceiași politicieni s-au opus în trecut finanțării lăcașului de cult.

Participarea liderilor USR la sfințirea picturii Catedralei Naționale a stârnit controverse politice

Președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu și ministrul de Externe Oana Țoiu s-au numărat printre oficialii care au participat duminică la slujba de sfințire a picturii interioare a Catedralei Naționale din București, eveniment la care au fost prezenți peste 10.000 de pelerini și 2.500 de invitați oficiali.

Ceremonia a fost condusă de Patriarhul Daniel alături de un sobor de ierarhi ortodocși din România și din străinătate, în prezența premierului Ilie Bolojan și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

Participarea unor membri ai USR la eveniment a provocat reacții critice în spațiul public, în special din partea senatorului PSD Daniel Zamfir, care a acuzat „ipocrizia” celor care, în trecut, au încercat blocarea finanțării pentru edificiul religios.

România, tot mai atractivă pentru muncitorii italieni. Domeniile în care câștigă salarii mai mari decât în țara lor
România, tot mai atractivă pentru muncitorii italieni. Domeniile în care câștigă salarii mai mari decât în țara lor
Andrei Bănuță visează la Denise Rifai. Afirmații surprinzătoare despre prezentatoare
Andrei Bănuță visează la Denise Rifai. Afirmații surprinzătoare despre prezentatoare

Daniel Zamfir: „Oare am uitat cum își rupeau cămășile useriștii să nu facem Catedrala?”

Pe contul său oficial de Facebook, senatorul social-democrat Daniel Zamfir a postat un mesaj dur la adresa liderilor USR și a președintelui Nicușor Dan.

IPOCRIȚII NEAMULUI. Oare om fi uitat cum își rupeau cămășile de pe ei useriștii să nu facem catedrala? Acum apar în primele rânduri, zâmbitori și mândri că avem această bijuterie…”, a scris Zamfir.

Parlamentarul PSD amintește că, în urmă cu câțiva ani, reprezentanții USR din consiliile locale și municipale au încercat să oprească alocările bugetare pentru Catedrala Mântuirii Neamului, susținând că banii ar trebui direcționați către sistemul medical.

Catedrala Națională

Sursa foto: basilica.ro

Pozițiile USR din 2018 privind finanțarea Catedralei

În 2018, în timpul dezbaterilor privind bugetele locale, consilierii municipali USR au depus amendamente pentru eliminarea sprijinului financiar acordat Catedralei Mântuirii Neamului din fondurile Primăriei Capitalei și ale sectoarelor.

La acel moment, președinta USR București, Roxana Wring, declara:

USR consideră că acest obiectiv – Catedrala Mântuirii Neamului – trebuie finanțat de acum înainte exclusiv din donații private și din fondurile proprii ale Bisericii. Sprijinul acordat de stat către culte este deja suficient și nu trebuie suplimentat cu zeci de milioane de euro anual pentru această catedrală.”

Această poziție a fost susținută public de mai mulți lideri ai formațiunii, care au criticat alocările bugetare către lăcașul de cult, considerând că statul ar trebui să prioritizeze investițiile în spitale, școli și infrastructură.

Nicușor Dan, schimbare de poziție între mandatul de primar și funcția de președinte

Și actualul președinte al României, Nicușor Dan, a avut de-a lungul carierei sale declarații critice privind finanțarea Catedralei Naționale. În 2021, pe vremea când era primar general al Capitalei, el anunța că nu va mai aloca fonduri pentru construcția acesteia.

De alocări de bani pentru biserici și statui se ocupă Direcția de Arhitectură Peisagistică. Bugetul total pentru intervenții este undeva la un milion de lei. Pentru Catedrala Neamului nu a existat o propunere”, explica Nicușor Dan la acea vreme.

Decizia sa a fost prezentată atunci ca o măsură de austeritate bugetară, în condițiile în care Capitala trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:43 - România, tot mai atractivă pentru muncitorii italieni. Domeniile în care câștigă salarii mai mari decât în țara lor
13:35 - Sistemul de azil britanic, un eșec de miliarde. Parlamentarii cer reformă urgentă
13:27 - Andrei Bănuță visează la Denise Rifai. Afirmații surprinzătoare despre prezentatoare
13:18 - Autoritățile franceze confirmă primele arestări în cazul furtului de la Luvru
13:11 - Ochoterena, fostul portar al echipelor Real Madrid și Valencia, a murit la 64 de ani
13:02 - PSD, ultimele calcule legate de cursa pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluţă, singura variantă. Firea se retrage

HAI România!

O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
O rușine națională. Hai LIVE cu Turcescu
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
Șoc și Groază în TV: Radu Coșarcă - Cârtițe Regizate, Mineri la Poartă și 9/11 Live!
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.

Proiecte speciale