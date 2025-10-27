Daniel Zamfir acuză „ipocrizia” liderilor USR și a președintelui Nicușor Dan pentru participarea la sfințirea Catedralei Naționale

Senatorul PSD Daniel Zamfir critică dur prezența președintelui Nicușor Dan și a miniștrilor USR la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, amintind că aceiași politicieni s-au opus în trecut finanțării lăcașului de cult.

Președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu și ministrul de Externe Oana Țoiu s-au numărat printre oficialii care au participat duminică la slujba de sfințire a picturii interioare a Catedralei Naționale din București, eveniment la care au fost prezenți peste 10.000 de pelerini și 2.500 de invitați oficiali.

Ceremonia a fost condusă de Patriarhul Daniel alături de un sobor de ierarhi ortodocși din România și din străinătate, în prezența premierului Ilie Bolojan și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

Participarea unor membri ai USR la eveniment a provocat reacții critice în spațiul public, în special din partea senatorului PSD Daniel Zamfir, care a acuzat „ipocrizia” celor care, în trecut, au încercat blocarea finanțării pentru edificiul religios.

Pe contul său oficial de Facebook, senatorul social-democrat Daniel Zamfir a postat un mesaj dur la adresa liderilor USR și a președintelui Nicușor Dan.

„IPOCRIȚII NEAMULUI. Oare om fi uitat cum își rupeau cămășile de pe ei useriștii să nu facem catedrala? Acum apar în primele rânduri, zâmbitori și mândri că avem această bijuterie…”, a scris Zamfir.

Parlamentarul PSD amintește că, în urmă cu câțiva ani, reprezentanții USR din consiliile locale și municipale au încercat să oprească alocările bugetare pentru Catedrala Mântuirii Neamului, susținând că banii ar trebui direcționați către sistemul medical.

În 2018, în timpul dezbaterilor privind bugetele locale, consilierii municipali USR au depus amendamente pentru eliminarea sprijinului financiar acordat Catedralei Mântuirii Neamului din fondurile Primăriei Capitalei și ale sectoarelor.

La acel moment, președinta USR București, Roxana Wring, declara:

„USR consideră că acest obiectiv – Catedrala Mântuirii Neamului – trebuie finanțat de acum înainte exclusiv din donații private și din fondurile proprii ale Bisericii. Sprijinul acordat de stat către culte este deja suficient și nu trebuie suplimentat cu zeci de milioane de euro anual pentru această catedrală.”

Această poziție a fost susținută public de mai mulți lideri ai formațiunii, care au criticat alocările bugetare către lăcașul de cult, considerând că statul ar trebui să prioritizeze investițiile în spitale, școli și infrastructură.

Și actualul președinte al României, Nicușor Dan, a avut de-a lungul carierei sale declarații critice privind finanțarea Catedralei Naționale. În 2021, pe vremea când era primar general al Capitalei, el anunța că nu va mai aloca fonduri pentru construcția acesteia.

„De alocări de bani pentru biserici și statui se ocupă Direcția de Arhitectură Peisagistică. Bugetul total pentru intervenții este undeva la un milion de lei. Pentru Catedrala Neamului nu a existat o propunere”, explica Nicușor Dan la acea vreme.

Decizia sa a fost prezentată atunci ca o măsură de austeritate bugetară, în condițiile în care Capitala trecea printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.