Cum a scăpat Moșteanu de armată: Am tot lălăit-o cu școala, dar știu să trag cu arma

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că, deși nu a urmat stagiul militar obligatoriu, are experiență în utilizarea armelor, acumulată în poligoane private înainte de a deveni ministru. Întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă a tras vreodată cu arma, Moșteanu a spus: „De multe ori. În poligoane private. Înainte să fiu ministru”.

Cât despre abilitățile sale de tragere, acesta a explicat: „Da, nu e foarte complicat. Sunt poligoane private, chiar e o experiență foarte bună. E un cadou foarte bun pe care eu l-am făcut prietenilor mei, de exemplu. Când nu aveți o idee de cadou, o sesiune de trageri este ideală. Există poligoane private în tot Bucureștiul și în jurul Bucureștiului. E o experiență frumoasă”.

Referitor la motivul pentru care nu a efectuat stagiul militar, ministrul a explicat: „În 1992 am intrat la facultate, apoi m-am apucat să muncesc. Am zis că termin eu facultatea la un moment dat, Automatica, nu am mai terminat-o. M-am apucat de o particulară, am tot muncit și am tot lălăit-o cu școala, după aia m-am angajat.

De fiecare dată am fost head-hunting, au tras unii și alții de mine să vin să lucrez cu ei, ceea ce a fost convenabil. Apoi, după începutul anului 2000, nici nu prea mai veneau ordinele de încorporare. Eu, fiind student, puteam să fac la finalul facultății, iar în 2005 s-a decis că din 2007 nu se va mai face. Undeva la începutul anului 2000 nu mai trăgea Armata de tine să vii să faci armata obligatorie”.

În final, întrebat dacă armata formează caracterul și disciplina unui bărbat, Moșteanu a explicat: „Ajută la disciplină, spirit de echipă. Cred că ajută. Eu am făcut mult sport, am jucat 15 ani într-o formă organizată și asta cred că ajută poate la fel de mult, poate e la fel de important tot pentru spirit de echipă, pentru organizare, pentru fitness”.