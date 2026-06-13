Președintele Nicușor Dan a participat sâmbătă la ceremonia organizată în Piața Universității pentru comemorarea victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Șeful statului a depus o coroană de flori la monumentul dedicat celor care au avut de suferit în urma represiunii și a transmis un mesaj despre nevoia asumării trecutului și a înfăptuirii actului de justiție.

La 35 de ani de la evenimentele care au marcat începutul anilor '90, președintele României a participat la ceremonia organizată la Monumentul dedicat memoriei victimelor Mineriadei.

Ulterior, Nicușor Dan a publicat un mesaj pe platforma X, în care a evocat impactul acelor zile asupra societății românești.

„Vara anului 1990 rămâne şi astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente, un moment când speranţele născute în urma Revoluţiei din decembrie au fost umbrite de violenţă şi puternice tensiuni sociale. Mineriada din 13 - 15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică, hotărâtă să înfrângă aspiraţiile democratice prin forţă, represiune şi intimidare. Mă înclin cu profund respect în faţa memoriei celor care şi-au pierdut viaţa în acele zile de cumpănă, dar şi în faţa celor răniţi şi a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic", a scris preşedintele. Violența împotriva executorilor judecătorești va fi sancționată aspru. Scurtarea proceselor, un efect benefic Schimbare majoră în România: 4 din 10 vor climatizare „all-season”

În mesajul său, șeful statului a afirmat că o societate democratică trebuie să își asume momentele dificile din propria istorie. El consideră că lipsa unei soluții definitive în cazul Mineriadei reprezintă în continuare o problemă nerezolvată a statului român.

„O democraţie matură nu se teme de propriul trecut, oricât de sumbru sau de greu de înţeles ar fi acesta”.

Președintele a mai transmis că asumarea trecutului este necesară pentru consolidarea societății și pentru construirea unui viitor bazat pe încredere și responsabilitate.

„Asumarea istoriei în integralitatea ei este singura cale prin care o naţiune se poate vindeca şi poate privi cu demnitate spre viitor", a mai scris Nicuşor Dan.

Totodată, acesta a apreciat că lipsa unui verdict definitiv după mai bine de trei decenii reprezintă o situație care trebuie rezolvată.

Nicușor Dan a amintit și faptul că a promulgat legea prin care data de 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990 și a Represiunii Antidemocratice.

Potrivit președintelui, noua zi comemorativă are rolul de a păstra vie memoria victimelor și de a contribui la educația civică a generațiilor viitoare.

„Sănătatea morală şi solidaritatea unei naţiuni se fundamentează şi pe înfăptuirea actului de justiţie. Am promulgat Legea prin care 15 iunie se instituie ca Zi Naţională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990 şi a Represiunii Antidemocratice, pentru că avem datoria de a promova educaţia civică şi de a păstra vie memoria victimelor şi a tuturor celor care au avut de suferit atunci", a mai scris Nicuşor Dan.

Decretul a fost semnat miercuri, iar noua lege are ca scop comemorarea victimelor represiunii din iunie 1990 și prevenirea repetării unor astfel de evenimente.

Evenimentele din 13-15 iunie 1990 au rămas în istoria postcomunistă a României sub denumirea de Mineriada din iunie 1990. Acestea au avut loc în contextul protestelor din Piața Universității, începute la 22 aprilie 1990 și cunoscute sub numele de Fenomenul Piața Universității.

Manifestațiile aveau un caracter anticomunist și erau îndreptate împotriva conducerii de atunci a țării, reprezentată de Frontul Salvării Naționale și de președintele Ion Iliescu. Intervenția forțelor de ordine, sprijinite de mineri aduși în Capitală, a dus la confruntări violente care au rămas unul dintre cele mai controversate episoade ale istoriei recente a României.