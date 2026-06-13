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MAE marchează 36 de ani de la Mineriada din 1990. Documente declasificate, expuse la București

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MAE marchează 36 de ani de la Mineriada din 1990. Documente declasificate, expuse la BucureștiMineriada. Sursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe organizează, în weekend, la sediul Biroului de Informare al MAE din București, o expoziție dedicată împlinirii a 36 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990. Vizitatorii pot consulta documente diplomatice recent declasificate și fotografii de arhivă care prezintă reacțiile internaționale generate de violențele petrecute atunci în Capitală.

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