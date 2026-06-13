Ministerul Afacerilor Externe marchează 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 printr-o expoziție care reunește documente diplomatice recent declasificate și materiale de arhivă referitoare la unul dintre cele mai controversate momente ale perioadei de tranziție postcomunistă.

Evenimentul este găzduit sâmbătă și duminică la sediul Biroului de Informare al MAE (BiMAE) și este dedicat comemorării evenimentelor din perioada 13-15 iunie 1990, cunoscute sub numele de Mineriada din iunie 1990.

Expoziția este organizată după adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 404 din 21 mai 2026, prin care au fost declasificate documentele emise de Ministerul Afacerilor Externe în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 1990.

Potrivit informațiilor publicate de instituție, vizitatorii vor putea consulta documente diplomatice și fotografii de arhivă care arată modul în care evenimentele din București au fost urmărite și interpretate la nivel internațional.

„Publicul va avea acces la o selecţie de documente diplomatice şi fotografii de arhivă care ilustrează modul în care evenimentele din Bucureşti au fost reflectate şi percepute pe plan internaţional. Vor fi expuse instrucţiuni transmise de Centrala MAE către misiunile diplomatice ale României în străinătate cu privire la evoluţiile interne din acea perioadă, precum şi telegrame şi rapoarte ale reprezentanţelor diplomatice româneşti din state occidentale, care relevă preocupările exprimate de partenerii internaţionali faţă de situaţia din România”, arată sursa citată.

Documentele prezentate în cadrul expoziției evidențiază reacțiile comunității internaționale față de violențele produse în București și preocupările privind evoluția procesului democratic din România, într-o perioadă considerată sensibilă pentru consolidarea instituțiilor democratice.

De asemenea, materialele expuse arată că presa internațională a acordat o atenție amplă evenimentelor, imaginile difuzate în acea perioadă generând reacții în mai multe capitale occidentale, inclusiv manifestații publice și acțiuni de solidaritate cu victimele violențelor.

„Am avut ocazia de a studia documentele, în contextul pregătirii lor pentru a fi prezentate în cadrul expoziţiei. Încercările autorităţilor din epocă de a justifica intervenţiile brutale împotriva protestatarilor şi populaţiei din Capitală au fost respinse, mediul politic internaţional susţinând cu hotărâre revenirea la un cadru al dialogului democratic, ca singur garant al dezvoltării unei societăţi libere şi prospere”, a declarat Oana Țoiu.

Expoziția poate fi vizitată sâmbătă și duminică, între orele 11:30 și 19:30, la sediul Biroului de Informare al Ministerului Afacerilor Externe, situat pe Calea Victoriei nr. 88.