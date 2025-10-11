Politica

Daniel Zamfir, mesaj pentru Ludovic Orban: Iohnnis era bun când l-a numit pe el premier, cu sprijinul „monstruosului” PSD

Daniel Zamfir, mesaj pentru Ludovic Orban: Iohnnis era bun când l-a numit pe el premier, cu sprijinul „monstruosului” PSDDaniel Zamfir. Sursă foto: Facebook
Senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat că Ludovic Orban este „irecuperabil” și l-a acuză că „tot veninos a rămas”, după ce fostul premier a criticat decizia președintelui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare. „N-am înteles dacă înțelepciunea vine din impunerea neomarxistilor în arcul guvernamental”, a transmis Zamfir pe Facebook.

Daniel Zamfir: Orban tot veninos a rămas

„Ludovice, Ludovice... Tot veninos ai rămas Noul reformator al clasei politice, „prospătura” Ludovic Orban, zice că Iohannis a creat „monstruoasa coaliție” PNL-PSD. Același Iohannis era bun când l-a numit pe el premier, cu sprijinul „monstruosului” PSD. Acum, când șeful lui a insistat să se facă aceeași coaliție, la care s-a adăugat și USR, Nicușor Dan se dovedește a fi un om cumpătat și înțelept – zice ludovicul! N-am înțeles dacă înțelepciunea vine din impunerea neomarxiștilor în arcul guvernamental. Ludovicul rămâne irecuperabil! Din deal, de câte ori va cuvânta, va invenina PSD cu aceeași consecvență! Dar o va face cu credibilitatea scorului pe care l-a obținut la alegeri”, este mesajul lui Daniel Zamfir.

Orban: Aducerea PSD la guvernare, o decizie catastrofală

Ludovic Orban

Ludovic Orban. Sursa foto: Facebook/Ludovic Orban

Ludovic Orban a catalogat drept „catastrofală” decizia de a aduce PSD la guvernare și a explicat că această alegere a alimentat nemulțumirea publică și a afectat încrederea în clasa politică. El a afirmat că, dacă PSD rămânea în opoziție, ar fi putut câștiga alegerile, iar modul în care partidele au controlat instituțiile a generat senzația de „sufocare” în rândul cetățenilor. Orban a spus, între altele:

„A fost o decizie catastrofală care a fost luată... după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva.

Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile. Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare... oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor.”

 

 

