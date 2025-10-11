Klaus Iohannis, obligat de ANAF să plătească pentru reparațiile casei confiscate din Sibiu

După ce ANAF i-a confiscat casa situată în centrul Sibiului, instituția îi solicită lui Klaus Iohannis și plata unor despăgubiri substanțiale. Motivul invocat este starea avansată de degradare a imobilului, care prezintă infiltrații semnificative, tencuială deteriorată și alte deficiențe ce necesită intervenții urgente de reparație.

Instanța a anulat certificatul de moștenitor pe baza căruia imobilul fusese cumpărat de Iohannis de la Rodica Baștea, iar astfel proprietatea a fost retrocedată statului.

În ultimii 17 ani, familia Iohannis a închiriat spațiul comercial unei bănci, iar ANAF solicită acum recuperarea chiriilor în valoare de aproximativ 4,7 milioane de lei, adică aproape 929.000 de euro.

Recent, inspectorii ANAF au venit să preia imobilul de pe strada Nicolae Bălescu, nr. 29. Deși Klaus Iohannis a semnat procesul verbal de predare a imobilului, prin intermediul avocatului a anunțat că nu va fi prezent și că nu deține cheia casei. Astfel, inspectorii au fost nevoiți să forțeze ușa.

„Referitor la acțiunea ANAF, derulată în Sibiu, în strada Nicolae Bălescu, nr. 29, ţin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare. Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului”, Adrian Nica, şeful ANAF.

Conform procedurii aplicate în astfel de situații, inspectorii au inventariat bunurile din interiorul imobilului.

„Aici, au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se află cheia imobilului”, a adăugat reprezentantul Fiscului.

Klaus Iohannis se confruntă cu noi probleme legate de un alt imobil, dobândit tot de la Rodica Baștea. Este vorba despre casa situată pe strada Gheorghe Magheru 35 din Sibiu.

În acest caz, Curtea Supremă a anulat și certificatul de moștenitor, însă presupusa moștenitoare a continuat să conteste măsurile de executare. Ca urmare, ANAF nu a reușit să își înscrie dreptul de proprietate asupra proprietății.