Politica

Ruperea coaliției de guvernare. Scenariul lui Sorin Grindeanu

Ruperea coaliției de guvernare. Scenariul lui Sorin Grindeanu
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, în judeţul Timiş, că toate partidele aflate la guvernare ar purta aceeași vină în cazul unui eșec al actualei coaliții. Grindeanu a mai spus că, dincolo de responsabilitățile politice, un eventual colaps al coaliției ar deschide drumul „unui deșert al populismului” în România.

„Am spus că, dacă această coaliţie eşuează, dincolo de acest eşec al fiecărui partid din această coaliţie – şi nimeni nu e mai vinovat sau mai puţin vinovat, cu toţii suntem vinovaţi dacă va exista acest eşec –, dincolo de asta, ştiţi ce e? Un deşert al populismului. Asta ne va aştepta şi vedem cu toţii ce se întâmplă în România în acest moment”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat consideră că o asemenea prăbușire a coaliției ar alimenta curentele populiste care deja prind teren în societatea românească și în discursul public.

Sorin Grindeanu: Nu e simplu să ții unită o coaliție de patru partide

Grindeanu a mai declarat că menținerea echilibrului între formațiuni cu orientări ideologice diferite este un proces dificil, care necesită dialog permanent și încredere reciprocă.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto: PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea

„Da, nu e simplu. Sunt patru partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experienţe diferite în guvernare şi sunt lucruri pe care trebuie să le învăţăm cu toţii. Trebuie să învăţăm că într-o coaliţie de patru partide, cred că principalul instrument trebuie să fie dialogul, dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are muşchii mai mari în interiorul coaliţiei.

Dacă vrei să reziste această coaliţie, trebuie să vorbeşti foarte mult, să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă şi cu toţii trebuie să facem acest efort, care nu e simplu”, a declarat Grindeanu.

„Uneori ne încurcăm în traducere, chiar fără ajutorul maghiarilor”

Comentariile sale vin după ce, vineri, la Congresul UDMR, Sorin Grindeanu a afirmat că uneori partidele din coaliția de guvernare par că vorbesc „pe limbi diferite”, dar a precizat că acest lucru nu se datorează partenerilor maghiari.

„Uneori reuşim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”, a spus liderul PSD, stârnind zâmbete în sală.  Grindeanu a mai spus că succesul unei coaliții nu poate fi obținut prin impunerea de poziții autoritare sau prin decizii luate impulsiv, ci prin dialog și ascultarea tuturor opiniilor.

„Între parteneri este important să existe echilibru şi să nu se acţioneze pe baza unor accente autoritare şi impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor”, a conchis Sorin Grindeanu.

1 comentarii

  1. Vio spune:
    11 octombrie 2025 la 13:24

    Raspunderea pentru caderea actualului guvern si a consecintelor ce vor urma o fi a tuturor partidelor de coalitie, dar raspunderea pentru dezastrul in care a ajuns Romania este strict a celor doua partide comuniste: PSD si PSD2 (zis PNL) !!!!

