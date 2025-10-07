Politica

Raluca Turcan: Coaliția își sabotează propriul premier. Aproape nimeni din PNL nu-i ia apărarea

Comentează știrea
Raluca Turcan: Coaliția își sabotează propriul premier. Aproape nimeni din PNL nu-i ia apărareaIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Deputatul PNL Raluca Turcan a criticat, marți, lipsa de reacție a liberalilor în fața atacurilor lansate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, ea a transmis că „tăcerea asurzitoare” din interiorul PNL amintește de momente-cheie din trecut și că actuala situație nu servește României, ci doar accentuează tensiunile din coaliție.

„Ilie Bolojan devine ținta PSD, iar PNL tace”

„Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliție din care chiar PSD face parte. În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero riști să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliție. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut”, a scris Raluca Turcan.

Raluca Turcan

Raluca Turcan Sursa foto: Facebook

Deputatul liberal a adăugat că, indiferent de opiniile privind măsurile premierului, Ilie Bolojan este „singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”, moștenind, potrivit acesteia, „multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu”.

Raluca Turcan: „PSD a împins țara în derapaje bugetare”

Turcan a acuzat PSD de populism și politici economice nesustenabile, care ar fi dus la actualele dezechilibre bugetare.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,   8 octombrie 2025. Dr. Mercola: ”Pâinea noastră cea de toate zilele”.
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   8 octombrie 2025. Dr. Mercola: ”Pâinea noastră cea de toate zilele”.
Moldovenii, sub riscul suspendării regimului liberalizat de vize în UE. Ce trebuie să ia în calcul guvernarea de la Chişinău
Moldovenii, sub riscul suspendării regimului liberalizat de vize în UE. Ce trebuie să ia în calcul guvernarea de la Chişinău

Suntem în situația actuală pentru că, în anii trecuți, în primul rând PSD a împins țara în derapaje bugetare prin măsuri populiste și nesustenabile. Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume și prenume, a mai spus Turcan.

Ea a încheiat mesajul cu o întrebare retorică: „Cui servește acest comportament, în care coaliția își sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu servește României.”

Replica lui Mihai Fifor: „Premierul nu acționează pentru țară”

În replică, deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat tot pe Facebook, acuzându-l pe premierul Bolojan că ar fi cerut parlamentarilor PNL să blocheze inițiativele legislative ale social-democraților.

„Se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă la Senat ca să bată cu pumnul în masă în fața parlamentarilor PNL și să le ceară să blocheze proiectele legislative ale PSD. Dacă aceste informații se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acționează pentru țară, ci împotriva propriului partener de guvernare și, mai grav, împotriva interesului cetățenilor”, a afirmat Fifor.

El a adăugat că o asemenea atitudine nu mai ține de rivalități politice, ci de „cinism în cea mai pură formă”, subliniind că România are nevoie de o guvernare care „să unească, nu să dezbine”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:00 - Exercițiu militar de amploare în București. Ministerul Apărării anunță mobilizarea rezerviștilor
20:48 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   8 octombrie 2025. Dr. Mercola: ”Pâinea noastră cea de toate zilele”.
20:39 - Moldovenii, sub riscul suspendării regimului liberalizat de vize în UE. Ce trebuie să ia în calcul guvernarea de la C...
20:30 - Guvernul Bavarei aprobă legea care le dă polițiștilor dreptul de a trage în drone
20:18 - O fabrică legendară din România, ridicată acum 156 de ani, devine un oraș în miniatură
20:10 - Cursuri online la mai multe universități din București, pe durata Codului roșu de ploi torențiale. Update

HAI România!

România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19

Proiecte speciale