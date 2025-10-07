Raluca Turcan: Coaliția își sabotează propriul premier. Aproape nimeni din PNL nu-i ia apărarea

Deputatul PNL Raluca Turcan a criticat, marți, lipsa de reacție a liberalilor în fața atacurilor lansate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, ea a transmis că „tăcerea asurzitoare” din interiorul PNL amintește de momente-cheie din trecut și că actuala situație nu servește României, ci doar accentuează tensiunile din coaliție.

„Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliție din care chiar PSD face parte. În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero riști să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliție. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut”, a scris Raluca Turcan.

Deputatul liberal a adăugat că, indiferent de opiniile privind măsurile premierului, Ilie Bolojan este „singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”, moștenind, potrivit acesteia, „multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu”.

Turcan a acuzat PSD de populism și politici economice nesustenabile, care ar fi dus la actualele dezechilibre bugetare.

Suntem în situația actuală pentru că, în anii trecuți, în primul rând PSD a împins țara în derapaje bugetare prin măsuri populiste și nesustenabile. Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume și prenume, a mai spus Turcan.

Ea a încheiat mesajul cu o întrebare retorică: „Cui servește acest comportament, în care coaliția își sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu servește României.”

În replică, deputatul PSD Mihai Fifor a reacționat tot pe Facebook, acuzându-l pe premierul Bolojan că ar fi cerut parlamentarilor PNL să blocheze inițiativele legislative ale social-democraților.

„Se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă la Senat ca să bată cu pumnul în masă în fața parlamentarilor PNL și să le ceară să blocheze proiectele legislative ale PSD. Dacă aceste informații se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acționează pentru țară, ci împotriva propriului partener de guvernare și, mai grav, împotriva interesului cetățenilor”, a afirmat Fifor.

El a adăugat că o asemenea atitudine nu mai ține de rivalități politice, ci de „cinism în cea mai pură formă”, subliniind că România are nevoie de o guvernare care „să unească, nu să dezbine”.