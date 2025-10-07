Exceptările de la plata CASS s-ar putea reîntoarce

Senatul a început dezbaterea proiectelor care elimină plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veterani. Măsura face parte dintr-o serie de corecții aduse primului pachet de măsuri fiscale pentru care guvernul și-a asumat răspunderea.

Marți, Comisiile pentru muncă și sănătate au dat raport favorabil celor două proiecte, care vizează și alte categorii vulnerabile, precum invalizi, foști deținuți politici, văduve de război și personalul monahal.

Senatorul PSD Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru muncă, a afirmat că este normal ca aceste persoane să fie exceptate de la plata CASS, pentru a le proteja dreptul la sănătate și pentru a sprijini natalitatea.

„Nu este corect să reducem cheltuielile bugetare și să luăm de la cei care au nevoie, mai ales mame și copii”, a spus Humelnicu, potrivit tvrinfo.ro

În favoarea proiectelor au votat reprezentanții PSD, AUR, SOS și UDMR.

Senatorii PNL și USR s-au abținut de la vot. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a explicat că partidul consideră că principiul solidarității presupune ca toți cei care beneficiază de servicii medicale să contribuie la buget.

El a subliniat că măsurile propuse ar putea afecta echilibrul bugetar și nu sunt sustenabile fără resurse suplimentare.

Senatoarea AUR Dorina Barcari a declarat că, deși proiectele sunt binevenite, ele nu acoperă toate nevoile, fiind necesare și ajustări ale legii salarizării pentru a sprijini mai eficient categoriile vulnerabile.

După avizul favorabil din comisii, proiectele vor fi analizate și în Comisia pentru buget, urmând apoi să intre în plenul Senatului, primul for sesizat. Camera Deputaților va fi forul decizional.

Proiectele au fost depuse la Parlament în septembrie, ca reacție la introducerea, prin primul pachet fiscal al guvernului, a obligației de plată a CASS pentru aceste categorii de persoane. Măsura PSD vine astfel să corecteze ceea ce liderii social-democrați consideră o povară financiară nejustificată pentru mame, veterani și alte categorii vulnerabile.