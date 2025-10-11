Ludovic Orban: Decizia catastrofală a lui Iohannis a generat fenomenul Călin Georgescu

Ludovic Orban a declarat că fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, „nu s-a născut din neant”. Proaspătul consilier prezidențial a spus că apariția sa a fost facilitată de decizii politice greșite, în special de cea a fostului președinte Klaus Iohannis, care a creat „monstruoasa coaliție” PSD-PNL.

„Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acționat oamenii politici. Am să vă spun simplu: cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare față de oamenii care au votat cu el ca președinte, a fost să creeze monstruoasa coaliție, când a adus PSD la putere”, a spus Ludovic Orban, la Digi 24.

Orban a mai afirmat că, odată cu formarea coaliției PSD-PNL, România a fost sufocată de controlul politic exercitat de ambele partide. „PSD și cu PNL, acționând practic ca două partide de stat, pentru că și o parte din PNL a copiat modelul și ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România.

Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de școală sau inclusiv să îți iei examen de titularizare ca profesor și dacă vrei să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur și simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a explicat Orban.

Orban a calificat decizia lui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare drept „catastrofală”, subliniind efectele acesteia asupra politicii și administrației din România.

„A fost o decizie catastrofală care a fost luată... după aceea, Iohannis, în primul mandat și în toată campania de realegere și după aia și în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face așa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziție, ar fi câștigat alegerile.

Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare, oamenii s-au simțit, pur și simplu, sufocați, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD și PNL au controlat tot: administrația centrală, administrația locală, companii de stat, tot ce mișcă în țara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîțu, și a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este și vina serviciilor”, a mai spus Orban.