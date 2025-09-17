Călin Georgescu își alegea ministru la Justiție încă din 2019

În data de 15 a acestei luni, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu, împreună cu alți 21 de inculpați. Aceștia vor fi judecați în baza unor acuzații de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Una dintre marile surprize cuprinse în Rechizitoriul întocmit de procurorii Marius Iacob și Gheorghe Cornescu a are drept protagonistă pe judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Curtea de Apel Timișoara. Un magistrat cunoscut și apreciat.

Din februarie pana în mai 2025, judecătoarea Adriana Stoicescu a făcut obiectul măsurilor de supraveghere tehnică. Presupusa faptă pentru care judecătoarea a fost pusă sub supraveghere a fost aceea de favorizare a infractorului.

Interceptarea a fost dispusă din pricina unei întâlniri avute cu Calin Georgescu în 2019 și a relației de prietenie pe care judecătoarea o are cu unul dintre apărătorii inculpatului. Nu mă pot pronunța asupra consistenței acestor suspiciuni și nici nu văd ce relevanță ar avea în ceea ce vreau să semnalez.

Foarte important, judecătoarea Stoicescu a primit clasare, pentru că nu a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală. Dar până la clasare, la data de 19 august, a fost audiată în calitate de martor. Potrivit Rechizitoriului, judecătoarea a declarat că în cursul anului 2019, a fost contactata telefonic de către Călin Georgescu. Acesta insista să o întâlnească, fapt acceptat de magistrat. În cadrul acestei prime întâlniri, Călin Georgescu i-a propus judecătoarei să intre în politică,. Urma să devină ministru al Justiției, cu el președinte al României. A urmat și o a doua întâlnire, cu aceeași propunere. În ambele runde, judecătoarea l-a refuzat.

Judecătoarea Adriana Stoicescu relatase aceleași lucruri și jurnalistei Georgeta Petrovici, în data de 14 februarie. Cu acordul sau fără acordul magistratului, jurnalista a înregistrat discuția. Cum și Georgeta Petrovici a fost audiată ca martor în dosar, pe lângă declarație, a pus la dispoziție anchetatorilor și înregistrarea. Discuția purtată de judecătoarea Stoicescu cu jurnalista Petrovici a relevat existența unei interacțiuni între magistrat și Calin Georgescu. Din ea rezulta că judecătoarea urma să aibă un rol fundamental în arhitectura de putere imaginată de Călin Georgescu.

În Rechizitoriu este notată concordanța celor relatate de judecătoarea Stoicescu și cele relatate-înregistrate de Jurnalista Petrovici. Adică, a avut loc o întâlnirea de 5 ore cu Călin Georgescu. În cadrul întâlnirii, magistratul a povestit că „el mi-a spus atunci, în urma cu cinci ani asta mi-a spus, ca el va fi președintele României”. Ideea percepută de judecătoare a fost că „inculpatul a încercat să o convingă sa accepte funcția de Ministru al Justiției într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale”. Ipoteză pe care Călin Georgescu i-a prezentat-o ca fiind o certitudine.

Concluzia judecătoarei Adriana Stoicescu? O găsim consemnată în Rechizitoriu: „A fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură cu ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea”.

Inteligența nativă și experiența profesională au făcut-o pe judecătoarea Adriana Stoicescu să se numere printre primii români care au înțeles. Și printre puținii ofertați care au spus „Nu!”. De aceea, o felicit de două ori.