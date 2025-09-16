Justitie

Călin Georgescu, trimis în judecată. Care sunt acuzațiile

Comentează știrea
Călin Georgescu, trimis în judecată. Care sunt acuzațiileCălin Georgescu. Sursa foto: facebook
Din cuprinsul articolului

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu și alte 21 de persoane au fost trimise în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzațiile de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte câteva infracțiuni.

Care sunt acuzațiile contra lui Călin Georgescu

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, la 15 septembrie 2025, finalizarea rechizitoriului în dosarul nr. 6720/284/P/2024.

Procurorii au dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de alte infracțiuni conexe. Printre inculpați se află fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, și Potra Horațiu, descris ca lider al unui grup paramilitar.

Planul făcut de Călin Georgescu și Horațiu Potra

Anchetatorii susțin că planul a fost pus la cale pe 7 decembrie 2024, în urma unei întâlniri între Călin Georgescu și Horațiu Potra. Potrivit rechizitoriului, discuțiile au vizat organizarea unor manifestații violente la București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme de 25 septembrie, anunță șeful IGP
Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme de 25 septembrie, anunță șeful IGP
Procurorul general Alex Florența, dezvăluiri despre războiul hibrid al Rusiei
Procurorul general Alex Florența, dezvăluiri despre războiul hibrid al Rusiei

Planul presupunea atât pregătire paramilitară și acțiuni de propagandă, cât și răspândirea de informații false, menite să alimenteze tensiunile sociale.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursa foto: Captură video Youtube

Deplasarea spre Capitală și oprirea de către poliție

În seara zilei de 7 decembrie, grupul coordonat de Potra s-a întrunit la Mediaș și a decis deplasarea spre București cu șapte autoturisme. Conform rechizitoriului, membrii erau înarmați cu cuțite, bastoane telescopice, boxuri metalice, spray-uri iritante, topoare, două pistoale și 65 de articole pirotehnice de mare putere, acuză procurorii.

Poliția a instituit filtre pe raza județelor Ilfov și Dâmbovița, reușind să oprească vehiculele înainte ca acestea să ajungă în Capitală.

Arsenalul descoperit la Mediaș

Investigațiile ulterioare au dus la descoperirea unui depozit de armament și explozibili în locuința lui Potra Horațiu din Mediaș. Procurorii au inventariat trei aruncătoare portative de grenade, cinci pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, precum și mai mult de un kilogram de material exploziv echivalent trotil, se mai arată în rechizitoriu.

Rolul lui Călin Georgescu

Rechizitoriul îl acuză pe Călin Georgescu de participare activă la pregătirea planului. Acesta ar fi discutat direct cu liderul grupării, ar fi transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist în spațiul public și ar fi apelat la lideri de organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.

Procurorii notează că, înainte și după anularea alegerilor, au fost activate rețele de propagandă online care promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse. Mesajele s-au răspândit masiv pe platforme precum Facebook și TikTok, fiind asociate campaniilor de susținere a lui Georgescu.

Proces la instanța supremă

Dosarul a fost înaintat instanței competente, cu propunerea de menținere a măsurilor preventive deja dispuse împotriva inculpaților. Urmează ca Tribunalul să stabilească primul termen de judecată.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:27 - Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme de 25 septembrie, anunță șeful IGP
11:14 - Procurorul general Alex Florența, dezvăluiri despre războiul hibrid al Rusiei
11:11 - Ucraina pregătește un buget record pentru 2026 cu un deficit de 18,4% din PIB pentru apărare
11:02 - Lista completă a filmelor noi pe Netflix în octombrie 2025
10:49 - Călin Georgescu, trimis în judecată. Care sunt acuzațiile
10:47 - Dronele care au survolat România și Polonia ar putea fi parte din exercițiul militar Zapad

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale