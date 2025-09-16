Călin Georgescu, trimis în judecată. Care sunt acuzațiile

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu și alte 21 de persoane au fost trimise în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzațiile de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte câteva infracțiuni.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, la 15 septembrie 2025, finalizarea rechizitoriului în dosarul nr. 6720/284/P/2024.

Procurorii au dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de alte infracțiuni conexe. Printre inculpați se află fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, și Potra Horațiu, descris ca lider al unui grup paramilitar.

Anchetatorii susțin că planul a fost pus la cale pe 7 decembrie 2024, în urma unei întâlniri între Călin Georgescu și Horațiu Potra. Potrivit rechizitoriului, discuțiile au vizat organizarea unor manifestații violente la București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

Planul presupunea atât pregătire paramilitară și acțiuni de propagandă, cât și răspândirea de informații false, menite să alimenteze tensiunile sociale.

În seara zilei de 7 decembrie, grupul coordonat de Potra s-a întrunit la Mediaș și a decis deplasarea spre București cu șapte autoturisme. Conform rechizitoriului, membrii erau înarmați cu cuțite, bastoane telescopice, boxuri metalice, spray-uri iritante, topoare, două pistoale și 65 de articole pirotehnice de mare putere, acuză procurorii.

Poliția a instituit filtre pe raza județelor Ilfov și Dâmbovița, reușind să oprească vehiculele înainte ca acestea să ajungă în Capitală.

Investigațiile ulterioare au dus la descoperirea unui depozit de armament și explozibili în locuința lui Potra Horațiu din Mediaș. Procurorii au inventariat trei aruncătoare portative de grenade, cinci pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, precum și mai mult de un kilogram de material exploziv echivalent trotil, se mai arată în rechizitoriu.

Rechizitoriul îl acuză pe Călin Georgescu de participare activă la pregătirea planului. Acesta ar fi discutat direct cu liderul grupării, ar fi transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist în spațiul public și ar fi apelat la lideri de organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.

Procurorii notează că, înainte și după anularea alegerilor, au fost activate rețele de propagandă online care promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse. Mesajele s-au răspândit masiv pe platforme precum Facebook și TikTok, fiind asociate campaniilor de susținere a lui Georgescu.

Dosarul a fost înaintat instanței competente, cu propunerea de menținere a măsurilor preventive deja dispuse împotriva inculpaților. Urmează ca Tribunalul să stabilească primul termen de judecată.