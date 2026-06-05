Țara din Europa în care femeile au început să facă armata

Grecia a început joi încorporarea primelor femei care au ales să efectueze serviciul militar pe bază de voluntariat, după modificarea legislației care permite accesul acestora în programul de stagiu militar. Primele 100 de participante s-au prezentat la un centru de instrucție din orașul Lamia, unde vor urma pregătirea militară timp de un an, relatează agenţia EFE.

Forțele Armate ale Greciei au primit joi prima serie de femei care s-au înscris voluntar pentru efectuarea serviciului militar. Cele 100 de participante, cu vârste între 20 și 26 de ani, s-au prezentat la centrul de instrucție militară din Lamia, în partea centrală a țării, unde vor parcurge programul de pregătire.

În Grecia, serviciul militar este obligatoriu pentru bărbați, însă în urma unei reforme adoptate anul trecut, femeile pot opta pentru efectuarea acestuia în mod voluntar.

Durata serviciului militar este de 12 luni atât pentru bărbații care efectuează stagiul obligatoriu, cât și pentru femeile care aleg să participe voluntar. De asemenea, participantele vor avea acces la procedurile de selecție pentru pregătirea ca ofițeri în rezervă, în aceleași condiții aplicate bărbaților.

Reforma introdusă de Ministerul Apărării permite înscrierea femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 26 de ani care îndeplinesc condițiile de aptitudine fizică militară și nu au condamnări pentru infracțiuni grave.

Pentru prima etapă a programului au fost disponibile 100 de locuri. Autoritățile elene au anunțat însă că intenționează să extindă treptat numărul posturilor dedicate femeilor interesate de serviciul militar voluntar.

Potrivit datelor oficiale, au fost depuse câteva sute de candidaturi, însă doar 170 de persoane au îndeplinit toate criteriile necesare pentru înscriere.

Decizia de a permite femeilor să efectueze armata voluntar face parte din strategia autorităților elene de consolidare a procesului de recrutare și de acoperire a deficitului de personal din cadrul armatei.

În paralel, Statul Major al armatei a desfășurat o campanie de informare publică menită să încurajeze femeile să se înscrie în acest program.

Prin această măsură, Grecia urmărește extinderea bazei de recrutare și creșterea numărului de persoane care pot participa la pregătirea militară.