Câți simpatizanți are Georgescu printre generalii Armatei Române

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că nu există generali în Armata Română care să fie simpatizanți ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Moșteanu a spus că ofițerii sunt fideli statului și structurilor NATO, iar eventualele opinii personale izolate nu influențează activitatea militară.

Întrebat dacă a simțit, de când este ministru, că generali ai Armatei Române ar putea fi mai apropiați de Călin Georgescu, Moșteanu a spus: „Deloc M-aţi întrebat de generali. Sunt generali cu care lucrez aproape zilnic. Sunt oameni loiali României, loiali alianţelor şi parteneriatelor pe care le avem”.

Sunt oameni care au ajuns în aceste funcţii lucrând cu NATO, ani de zile, având contacte săptămânale. De aia zic, aţi avut o întrebare legată de generali şi eu vă spun, oamenii aceştia care au ajuns acum generali sunt cumva în floarea vârstei, în floarea experienţei şi de ani de zile lucrează în structuri europene şi în structuri NATO. Sunt oameni fideli României, nu fideli altora. Şi asta pot să vă spun cu mâna pe inimă, oameni pe care nu i-am cunoscut pe toţi, dar cei mai importanţi şi cu care am lucrat în aceste două luni şi jumătate, a spus Moșteanu la Prima TV.

Moșteanu a mai spus că, acum, România este o țară mică: „Statistic, când vorbeşti de zeci de mii de persoane, peste 80.000 de persoane (în Armata Română, n.r.), e posibil ca unul sau altul să aibă şi altfel de gânduri. E vorba de statistică aici. Dar dacă sunt, sunt marginali. Oamenii cu care lucrez în mod constant şi care îşi pot pune amprenta pe acţiunile concrete pe care Armata Română le face şi pe deciziile concrete pe care Armata Română le ia, sunt oameni fideli acestei ţări”.

Ministrul Apărării a vorbit și despre participarea unor militari români la misiuni conduse de mercenarul Horațiu Potra în Congo, explicând că unele cazuri au fost trimise către parchete: „Unii dintre militari au găsit nişte portiţe, au speculat nişte lipsuri, să spunem aşa, din legi şi din regulamente, pentru a merge acolo şi a lupta ca mercenari, într-un spaţiu în care controlul Rusiei e destul de evident, în zonele acelea din Africa. Acum închidem portiţele acestea”.

Moșteanu a spus că există un proiect de lege pe care îl co-iniţiem cu Ministerul Afacerilor Interne, există încă un proiect de lege depus de colegii mei dinUSR, care e deja în Parlament, pentru a nu se mai putea face acest lucru. Există cercetări interne şi chiar s-au trimis către parchete anumite dovezi pentru a se începe cercetarea în anumite cazuri.

Că sunt cazuri în care au fost, pur şi simplu, speculate nişte portiţe, în alte părţi sunt nişte lucruri care ţin de sfera penalului. Unii au plecat, de exemplu, şi-au luat concedii de paternitate, au zis: mă duc să-mi cresc copilul, ceea ce este şi ilegal şi imoral şi lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. Plus că, iată, îţi ştirbesc prestigiul armatei. Dacă vor să se facă mercenari, nu au ce căută în Armata Română”.