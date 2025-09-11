Social Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO: Putin nu se oprește dacă nu este oprit







Oana Lungescu a declarat că Polonia a luat „o decizie foarte clară la momentul necesar”, colaborând strâns cu aliații NATO pentru a răspunde unei provocări majore. În această operațiune comună, au fost implicate „avioane de luptă poloneze F-16”, alături de aeronave olandeze F-35, „o baterie Patriot furnizată de Germania” și un avion italian aflat pe teritoriul polonez.

Această acțiune a NATO reflectă hotărârea clară a Alianței de a nu permite incursiuni sau provocări din partea Rusiei, reafirmând astfel angajamentul NATO față de apărarea antiaeriană comună, a subliniat Oana Lungescu.

Fosta purtătoare de cuvânt a mai subliniat faptul că în același timp, la Bruxelles a avut loc o reuniune a ambasadorilor NATO, convocată la solicitarea Poloniei, „în baza prevederilor Articolului 4 din Tratatul de la Washington”.

Acest articol 4 „oferă statelor membre dreptul de a solicita consultări cu aliații în cazul în care integritatea teritorială sau suveranitatea lor este pusă în pericol”. Oana Lungescu a mai declarat că este important de subliniat că „Articolului 4 nu implică automat declanșarea Articolului 5”, care reglementează angajamentul de apărare colectivă între membrii Alianței.

Fosta purtătoare de cuvânt a NATO a subliniat că legislația României privind doborârea dronelor este clară și bine definită. Cu toate acestea, pentru a pune în aplicare această legislație, țara trebuie să dispună de echipamente adecvate, iar acest lucru este posibil doar printr-o cooperare strânsă cu partenerii din Alianță.

Potrivit acesteia, România și aliații săi trebuie să continue să se coordoneze pentru a răspunde rapid și eficient la incursiuni sau teste care urmăresc identificarea vulnerabilităților în sistemele de apărare antiaeriană. Ea a explicat că „nu este neapărat nevoie de avioane de luptă costisitoare precum F-16 sau F-35” pentru o protecție eficientă, ci există și alternative precum „echipamentele de bruiaj” sau alte soluții mai accesibile.

Oana Lungescu a declarat că, în opinia sa, acțiunile președintelui rus Vladimir Putin indică faptul că acesta nu intenționează să oprească conflictul în Ucraina fără o presiune externă puternică.

În ultimele săptămâni, atacurile asupra teritoriului ucrainean au crescut, evidențiind un refuz clar de a înceta focul. Printre victimele recente „se numără 21 de pensionari care așteptau să-și ridice pensiile, precum și familii nevinovate, inclusiv „o femeie cu un copil de doar două luni”, afectați în propriile locuințe, a amintit Oana Lungescu.

„Vedem că Putin nu se oprește dacă nu este oprit. Vedem că Vladimir Putin nu dorește pacea, pentru că ceea ce se întâmplă în ultimele zile și în ultimele săptămâni este că nu se decide pentru încetarea focului. Dimpotrivă, și-a amplificat atacurile asupra Ucrainei”, a concluzionat Oana Lungescu în intervenția de la digi24.ro.