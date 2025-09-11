International Forțele Navale Ucrainene lansează încă un atac precis. Șapte ruși uciși în zona Tendra







Forțele Navale Ucrainene au distrus un vas rapid al Flotei Ruse din Marea Neagră, provocând moartea a șapte militari ruși și rănirea altor patru, a raportat branșa militară pe 3 septembrie.

Incidentul a avut loc în zona Tendra Spit, o insulă îngustă de circa 65 de kilometri, situată în nordul Mării Negre, aproape de coasta de sud a Ucrainei, și marchează un nou episod din seria atacurilor ucrainene împotriva navelor rusești.

Forțele Navale Ucrainene a detectat manevra rusă înainte ca aceasta să poată desfășura trupe aeropurtate pe Tendra Spit.

În imagini video publicate ulterior, se observă că atacul asupra bărcilor rapide a fost dirijat de la distanță cu ajutorul dronelor, deși tipul exact de armament folosit nu a fost dezvăluit.

Această acțiune face parte dintr-un efort mai amplu al armatei ucrainene de a slăbi capacitatea navală a Rusiei în Marea Neagră.

Declarațiile oficiale arată că manevrele Rusiei vizau consolidarea poziției pe insula Tendra, însă detectarea promptă și reacția rapidă a Ucrainei au împiedicat debarcarea trupelor.

Termenul „Forțele Navale Ucrainene” în acest context reflectă nu doar forța de reacție, ci și coordonarea cu alte ramuri ale armatei, inclusiv serviciile de informații militare și unitățile de drone.

Pe 21 august, serviciile de informații militare ucrainene (HUR) anunțaseră deja distrugerea unui vas de patrulare rus lângă Zalizni Port, în regiunea Herson, ucigând cinci membri ai echipajului.

Ulterior, pe 28 august, HUR a raportat avarierea unei nave mici de tip Buyan-M, purtătoare de rachete de croazieră Kalibr, în apropiere de Crimeea ocupată, în Marea Azov.

Campania continuă a Ucrainei împotriva navelor rusești a inclus, printre altele, distrugerea navei de debarcare Caesar Kunikov, a patrulatorului Sergei Kotov, a corvetei Ivanovets și a mai multor ambarcațiuni rapide de debarcare.

Autoritățile ucrainene susțin că aproximativ o treime din Flota Rusă din Marea Neagră a fost distrusă sau neutralizată, ceea ce a forțat Rusia să retragă o parte semnificativă a forțelor sale spre estul Crimeei.

Impactul acestor operațiuni ale Forțele Navale Ucrainene se extinde dincolo de pagubele materiale imediate.

Controlul asupra accesului naval în Marea Neagră influențează logistica militară și capacitatea Rusiei de a menține garnizoane în teritoriile ocupate.

Experții estimează că succesul Ucrainei în utilizarea dronelor și rachetelor pentru atacuri rapide ar putea redefini tacticile navale în regiune.

Pe termen mediu și lung, consolidarea acestor acțiuni poate crește presiunea internațională asupra Rusiei și ar putea încuraja sprijinul extern pentru Ucraina în efortul său de apărare a coastei.

Forțele Navale Ucrainene se dovedește astfel nu doar un instrument militar, ci și un factor strategic de influență, demonstrând că eficiența și coordonarea tehnologică pot avea un impact semnificativ în conflictul actual.