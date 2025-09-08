Politica Ministrul Apărării anunță că România va primi finanțare importantă prin mecanismul SAFE







Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat într-un interviu pentru TechRider că România va obține o sumă importantă prin mecanismul european SAFE, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Decizia are loc într-un context în care țara noastră intenționează să finanțeze programe majore de înzestrare militară, inclusiv nave de patrulare, vehicule fără pilot și infrastructură cu utilizare duală, civilă și militară, consolidând astfel securitatea pe flancul estic al NATO.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că România va primi „o sumă consistentă” prin mecanismul european SAFE, un instrument financiar al Uniunii Europene cu un buget total de 150 de miliarde de euro. Oficialul a explicat că țara noastră ar fi putut primi mai mulți bani dacă nu ar fi avut un deficit bugetar ridicat.

El a detaliat că fondurile obținute prin SAFE vor fi utilizate pentru achiziția a două nave de patrulare de coastă, mașini de luptă pentru infanterie, arme de asalt și pentru dezvoltarea de vehicule fără pilot, navale, terestre și aeriene.

Moșteanu a menționat că primele nave de patrulare vor proteja perimetrul de extracție a gazelor Neptun Deep, alături de o navă din clasa Hisar, achiziționată din Turcia, care va fi ulterior echipată cu sisteme occidentale avansate.

Ionuț Moșteanu a afirmat că nava Hisar va sosi în România până la Ziua Marinei din 2026, iar între timp, misiunea de patrulare în Marea Neagră va fi extinsă împreună cu Turcia și Bulgaria. Totodată, un nou vânător de mine din Marea Britanie va intra în dotarea armatei române în noiembrie.

Referitor la dezvoltarea dronelor, ministrul a explicat că acestea fac parte din planul aprobat de CSAT și că finanțarea prin SAFE va sprijini vehiculele fără pilot navale, terestre și aeriene. Contractele trebuie finalizate până în mai 2026, urmând ca suma alocată României prin SAFE să fie comunicată oficial în luna următoare.

Obiectivul este ca o parte semnificativă a noilor programe de înzestrare să fie finanțată prin SAFE, reducând presiunea asupra bugetului de stat. Lista finală a proiectelor eligibile va fi publicată în noiembrie.

Ministrul Apărării a subliniat că România este favorizată în cadrul mecanismului SAFE, având în vedere poziția strategică pe flancul estic al NATO și contextul regional tensionat. „Suma pe care o vom primi ne va permite să acoperim costurile pentru două nave de patrulare, vehicule de luptă și infrastructura duală, fără a afecta semnificativ bugetul național”, a explicat el.

SAFE (Security Action For Europe) este conceput pentru sprijinirea investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării, prin împrumuturi avantajoase pe termen lung.