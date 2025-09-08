International Exercitiu NATO pentru dezastre naturale și amenințări hibride în Bulgaria







Exercițiul internațional Bulgaria 2025 va reuni peste 1.200 de participanți din mai mult de 40 de țări și organizații, pentru a testa capacitatea de răspuns la dezastre naturale, industriale și amenințări hibride.

Evenimentul, găzduit de Centrul de Pregătire Profesională al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Montana, va avea loc între 7 și 13 septembrie, sub coordonarea NATO și a Ministerului de Interne al Bulgariei, fiind considerat unul dintre cele mai complexe exerciții de management al urgențelor organizate în regiune.

Exercițiul Bulgaria 2025 este organizat în comun de Direcția Generală pentru Pompieri și Protecție Civilă a Ministerului de Interne al Bulgariei, Centrul de Coordonare a Răspunsului la Dezastre Euro-Atlantic (EADRCC) al NATO și Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (CMDR COE) al NATO.

Scopul principal al exercițiului este testarea procedurilor logistice și operaționale în situații complexe, care implică cooperarea internațională între state și organizații.

Evenimentul va fi deschis oficial la Aeroportul Erden, unde se va instala și tabăra principală a participanților. În cadrul ceremoniei, oficialii Ministerului de Interne bulgar și reprezentanți NATO vor sublinia importanța consolidării capacității de reacție la urgențe, precum și a cooperării internaționale în domeniul protecției civile.

În plus, exercițiul va simula situații care includ dezastre naturale, accidente industriale, amenințări hibride și urgențe complexe, pentru a evalua eficiența coordonării între echipele naționale și cele internaționale.

Potrivit Ministerului de Interne, la Bulgaria 2025 vor lua parte aproximativ 1.200 de reprezentanți ai unor țări precum Germania, Franța, Polonia, Turcia, dar și organizații internaționale de profil.

Exercițiul va implica simulări logistice detaliate, inclusiv transportul și distribuția ajutorului umanitar, evacuarea victimelor și coordonarea echipelor de intervenție.

De asemenea, vor fi testate procedurile de comunicare între diverse agenții guvernamentale și structuri NATO, inclusiv scenarii de gestionare a amenințărilor hibride și a situațiilor în care infrastructura critică este afectată.

Reprezentanții autorităților bulgare au subliniat că exercițiul va oferi o platformă unică pentru schimbul de experiență și bune practici în domeniul managementului urgențelor, contribuind la creșterea rezilienței regionale.

Organizatorii consideră că Bulgaria 2025 nu este doar un simplu exercițiu, ci o oportunitate de a evalua capacitatea de reacție rapidă a statelor participante în fața dezastrelor majore și a crizelor complexe.

Pe termen lung, experiența acumulată va putea fi folosită pentru actualizarea strategiilor naționale și internaționale de protecție civilă.

În context regional și global, exercițiul reflectă angajamentul Bulgariei și al NATO față de securitatea colectivă și pregătirea pentru situații critice. Oficialii EADRCC și CMDR COE au precizat că astfel de exerciții contribuie la crearea unor standarde comune de intervenție și permit adaptarea rapidă la amenințările emergente, fie ele naturale, tehnologice sau hibride.

Bulgaria 2025 demonstrează că cooperarea internațională în domeniul gestionării urgențelor devine din ce în ce mai crucială pentru protejarea populației și a infrastructurii critice.