International Ataşatul militar al României la Washington, chemat la Pentagon







Ataşatul militar al României la Washington, generalul Florin Tomiuc, a făcut parte din grupul de diplomați militari convocați la sediul Departamentului Apărării de la Washington. Motivul întâlnirii a fost informarea cu privire la planurile de reducere a bugetelor alocate programelor de apărare și securitate pe Flancul Estic al NATO.

Valoarea exactă a acestor ajustări financiare urmează să fie stabilită de Pentagon în urma consultărilor cu Congresul american. Totuși, oficialii au subliniat că această diminuare a fondurilor nu va afecta în mod direct prezența militară a SUA în România.

Reducerea cheltuielilor în domeniul securității nu este legată de prezența trupelor americane în România, care va rămâne neschimbată deocamdată. În cazul în care Pentagonul va decide să reducă efectivele militare din Europa, această decizie va fi abordată separat, în perioada următoare.

Economiile vizează în principal diverse programe de instruire a personalului militar și modernizarea unor baze militare, fără a afecta însă efectivele de soldați staționați în țară.

Conducerea Ministerului Apărării Naționale a fost informată despre discuțiile recente de la Washington, urmând să fie realizată o evaluare detaliată la nivel ministerial. În prezent, se estimează că eventualele reduceri nu vor avea un impact semnificativ asupra parteneriatului strategic extins dintre România și Statele Unite în domeniul militar.

Potrivit datelor oficiale ale MApN, pe teritoriul României se află în prezent aproximativ 5.000 de militari NATO. Dintre aceștia, numărul soldaților americani variază între 2.000 și 3.000, în funcție de faza pregătirii și de misiunile în derulare.

Generalul american Philip Breedlove, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a publicat recent o analiză în publicația nationalinterest.org., în care subliniază importanța strategică a României în contextul militar legat de Ucraina, evidențiind rolul esențial pe care țara noastră îl joacă în susținerea procesului de pace și în consolidarea garanțiilor de securitate în regiune.

Țările europene vecine cu Rusia trebuie ar trebui să se pregătească pentru o posibilă reducere a trupelor americane staționate în regiune, în contextul în care Statele Unite își consolidează propriile capacități militare, avertizează președintele Estoniei, Alar Karis, potrivit informațiilor publicate de Politico.

Șeful statului estonian a transmis un mesaj de precauție țărilor din apropierea granițelor Rusiei, subliniind necesitatea unor măsuri solide de apărare. Președintele estonian a menționat că a discutat personal cu Donald Trump despre importanța menținerii prezenței militare a SUA în Europa de Est.

„„Am explicat totul. Prezența trupelor americane în Estonia, nu doar în Estonia, ci în Europa, este crucială și este importantă pentru Statele Unite, nu doar pentru Europa.”, a declarat Karis.

Totuși, Karis a recunoscut incertitudinea cu privire la deciziile viitoare ale Washingtonului privind angajamentul său în statele baltice. În prezent, aproximativ 2.000 de militari americani sunt desfășurați în această zonă ca parte a unei strategii de întărire a apărării regionale, lansată după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.