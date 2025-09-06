International Trump amenință UE cu taxe vamale după amenda uriașă aplicată Google







Donald Trump a condamnat, vineri, amenda impusă de Uniunea Europeană companiei Google. „Europa a +atacat+ astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, avertizând că SUA ar putea riposta cu sancțiuni comerciale.

Trump a mai transmis că, dacă UE nu va reveni asupra amenzilor „nedrepte” impuse Google și Apple, va fi „constrâns” să declanșeze mecanismul de taxe vamale punitive denumit „Secțiunea 301”. „Uniunea Europeană trebuie să înceteze imediat aceste practici împotriva companiilor americane”, a adăugat el.

Comisia Europeană a anunțat vineri o amendă record de 2,95 miliarde de euro aplicată Google pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității online. Ancheta CE a arătat că Google și-a favorizat propriile servicii de publicitate, dezavantajând furnizorii concurenți, încălcând astfel articolul 102 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

Conform deciziei, compania a abuzat de poziția sa dominantă pe piață încă din 2014 pentru a-și avantaja produsele proprii. Aceasta reprezintă cea mai recentă măsură a UE împotriva gigantului american, după mai multe investigații antitrust care au vizat inclusiv sistemul Android și motorul de căutare Google.

Republicanul în vârstă de 79 de ani, mai reținut față de companiile tech în primul său mandat, a observat cum marile nume din sector s-au raliat masiv de partea sa după revenirea la putere. Experții estimează că mesajul său trimite un semnal clar Bruxelles-ului, sugerând că SUA ar putea escalada tensiunile comerciale dacă amenzile împotriva companiilor americane continuă.

Potrivit AFP, specialiștii în comerț internațional atrag atenția că o eventuală aplicare a Secțiunii 301 ar putea genera un conflict comercial amplu între SUA și UE, afectând nu doar companiile vizate direct, ci și întregul lanț de afaceri transatlantic. Experții mai subliniază că decizia CE reflectă angajamentul Uniunii de a menține concurența pe piața digitală, în timp ce SUA consideră că măsurile sunt discriminatorii și dăunează firmelor americane.