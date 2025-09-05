Economie Piața auto, în fierbere. Opoziție totală față de noul impozit pregătit de Guvern







Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a trimis premierului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă, în care atrage atenția că proiectul privind impozitarea auto nu limitează circulația mașinilor vechi și poluante și nu ia în considerare emisiile reale de CO2, considerate în prezent principalul criteriu la nivel european. „Din contră, menține un avantaj competitiv pentru vehiculele vechi și poluante”, a mai transmis APIA.

APIA a atras atenția că formula de impozitare auto propusă pe 28 august nu limitează circulația vehiculelor vechi și poluante, menținând România pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea rutieră și accentuând nivelul de poluare.

De asemenea, organizația a subliniat că proiectul ignoră emisiile reale de CO₂, considerate cel mai important criteriu la nivel european, și menține un sistem învechit, lipsit de eficiență economică.

Asociația afirmă că metoda de impozitare stabilită prin această lege are probleme de fond majore:

Criterii incomplete și depășite - impozitul este calculat doar în funcție de cilindree și norma Euro, fără a ține cont de emisiile de CO₂, considerate cel mai relevant indicator la nivel european;

Diferențe reduse între vehicule vechi și noi - grila nu descurajează păstrarea sau importul mașinilor vechi și poluante. Un autoturism Euro 6 nou este impozitat la fel ca unul cu o vechime de zece ani;

Impact bugetar scăzut - în actuala formulă, sistemul nu aduce venituri semnificative la bugetul de stat și, prin stimularea pieței mașinilor vechi, de multe ori nefiscalizate, generează pierderi suplimentare din TVA, contribuții sociale și alte taxe;

APIA subliniază că propunerea sa „nu a fost nici măcar luată în considerare pentru o discuție preliminară”.

APIA arată că una dintre principalele probleme ale proiectului este diferența redusă dintre vehiculele poluante și cele nepoluante. Potrivit grilei propuse, decalajul dintre Non Euro/E0–E3 și Euro 6 este, la fiecare 200 cm³, de doar 18,2% pentru motoare de până la 1600 cm³, 18,3% pentru intervalul 1601–2000 cm³, 18,5% pentru 2001–2600 cm³, 21% pentru 2601–3000 cm³ și 10% pentru cele de peste 3001 cm³.

Asociația susține că aceste diferențe mici nu transmit un semnal de cost clar pentru reînnoirea parcului auto și nu descurajează achiziția sau păstrarea vehiculelor vechi și poluante.

APIA atrage atenția că noile taxe pentru impozitarea auto nu țin pasul cu realitățile economice. Între 1 ianuarie 2016 și sfârșitul prognozat al anului 2025, inflația cumulată este estimată la 69,42%, iar cursul RON/EUR a crescut cu 12,4%. În acest timp, parcul auto s-a învechit, iar România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate rutieră din Uniunea Europeană.

APIA a explicat că Uniunea Europeană are o legislație separată pentru reducerea emisiilor de CO2, principalul factor al schimbărilor climatice. Producătorii auto trebuie să respecte ținte medii pe flotă: 130 g/km în 2015, 95 g/km din 2021, reducerea cu 55% până în 2030 și zero emisii pentru mașinile noi în 2035.

„Prin urmare, propunerea Ministerului – care combină cilindreea cu norma Euro – creează o confuzie între două cadre legislative distincte și ignoră componenta CO₂, cea mai relevantă astăzi în contextul politicilor climatice europene”, a mai transmis asociația.

Asociația susține că proiectul nu încurajează reînnoirea parcului auto și nici trecerea la vehicule cu emisii reduse, inclusiv hibride sau electrice. „Din contră, menține un avantaj competitiv pentru vehiculele vechi și poluante, în contradicție cu obiectivele de mediu asumate de România și Uniunea Europeană”, a mai scris APIA.