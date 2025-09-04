Social Transportatorii moldoveni nu sunt obligați să-și echipeze vehiculele cu tahografe G2V2 pentru a circula în Uniunea Europeană







Republica Moldova. Transportatorii din Republica Moldova pot continua activitatea de transport rutier internațional în Uniunea Europeană. Ei nu au obligația de a-și echipa vehiculele cu noile tahografe inteligente de generația a doua (G2V2). Precizările au fost făcute de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), după ce instituția a solicitat clarificări directe de la Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene (DG MOVE).

ANTA a informat că, potrivit răspunsului oficial primit de la Bruxelles, obligația instalării tahografelor G2V2 vizează exclusiv vehiculele înmatriculate în statele membre ale Uniunii Europene. Sau după caz, în țări terțe doar în baza unor acorduri internaționale specifice.

Pentru operatorii moldoveni, continuă să se aplice regulile stabilite prin Acordul european privind activitatea vehiculelor care efectuează transporturi internaționale (AETR). Republica Moldova este parte a acestui acord încă din 22 noiembrie 1993. Prevederile sale reglementează în continuare utilizarea tahografelor pe vehiculele moldovenești implicate în transporturi internaționale.

„Conform răspunsului DG MOVE, obligativitatea echipării cu tahografe G2V2 se aplică doar vehiculelor înmatriculate în UE sau altor state terțe doar în baza unor acorduri internaționale specifice. Pentru operatorii de transport moldoveni continuă să fie aplicate prevederile AETR”, precizează comunicatul ANTA.

Modificările recente la Regulamentul Uniunii Europene privind tahografele prevăd obligativitatea instalării versiunii a doua a tahografului inteligent (G2V2) pe vehiculele noi înmatriculate într-un stat membru UE. În același timp, vehiculele echipate anterior cu versiunea G2V1 trebuie modernizate pentru a respecta standardele actualizate.

Aceste noi dispozitive includ funcții de monitorizare avansate, printre care un sistem GPS integrat capabil să detecteze automat trecerile de frontieră. De asemenea și să transmită în timp real informații către autoritățile de control. Măsura urmărește creșterea transparenței și eficienței verificărilor privind timpii de conducere și de odihnă ai șoferilor din statele membre.