Social „Lezmajestate” față de bugetari. Proiectul care stârnește revoltă







Cetățenii care nu îi respectă pe funcționari ar putea fi amendați, conform unei propuneri legislative depuse la Senat. Semnată de 36 de parlamentari UDMR și ai minorităților naționale, aceasta prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei pentru comportamente considerate „lipsit de respect, provocator sau intimidant” față de funcționarii publici sau instituțiile în care aceștia activează.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) critică proiectul legislativ, considerându-l neclar, abuziv și disproporționat. Organizația avertizează că, în aceste condiții, orice critică la adresa unei instituții publice ar putea fi sancționată cu mii de euro.

Proiectul propune introducerea în Legea 61/1991 a unei noi contravenții: manifestarea unui comportament lipsit de respect față de angajații sau instituțiile publice, inclusiv prin refuzul de a urma indicațiile personalului. APADOR-CH atrage atenția că definiția vagă a faptei lasă loc abuzurilor, transformând plângerile, petițiile sau solicitările insistente de informații în potențiale contravenții.

Organizația evidențiază și disproporția sancțiunilor. În timp ce pentru violența domestică, cum ar fi alungarea soției și a copiilor din casă, amenda este între 200 și 1.000 de lei, pentru un gest de „lipsă de respect” față de un funcționar amenda ar putea ajunge de 20 de ori mai mare.

„Este evident că măsura urmărește să intimideze cetățeanul și să-l facă să se supună necondiționat autorităților, sub amenințarea unor sancțiuni uriașe”, arată APADOR-CH.

Conform APADOR-CH, proiectul legislativ îi protejează doar funcționarii publici, în timp angajații din bănci, magazine sau restaurante nu pot avea parte de acest avantaj.

„De ce nu ar beneficia de același respect și lucrătorii din bănci, supermarketuri sau restaurante?”, întreabă APADOR-CH.

Organizația amintește că Legea 61/1991 sancționează deja injuriile, amenințările sau gesturile jignitoare care tulbură ordinea publică, ceea ce face nejustificată introducerea unei noi contravenții cu sancțiuni mai dure.

APADOR-CH avertizează că adoptarea legii ar putea transforma instituțiile publice într-un „paradis birocratic”. De asemenea, aceștia spun că Senatul ar trebui să respingă inițiativa.