Politica Reduceri în instituțiile publice. Ilie Bolojan a detaliat pașii







Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri care sunt condițiile pentru ca restructurările din administrația publică să fie eficiente: „Am calculat corect încărcarea de personal la fiecare compartiment și le-am permis directorilor să organizeze corect concursurile”. Potrivit șefului Executivului, astfel de măsuri trebuie luate cu discernământ „ca să funcționeze primăria”.

Întrebat la Europa FM despre impactul financiar estimat al disponibilizării a 13.000 de angajați din aparatul administrativ, Bolojan a avansat o medie salarială brută de aproximativ 1.500 de euro, ceea ce, în calcule anuale, s-ar traduce prin economii cuprinse între 1,2 și 1,4 miliarde de euro.

Premierul a subliniat că reducerile de cheltuieli nu pot fi obținute într-un singur sector, iar „economiile se fac pe bucăți”. Mai mult, Ilie Bolojan a mai subliniat că este necesar să fie strânși banii treptat, „leu cu leu”.

Ilie Bolojan a mai declarat că, în opinia sa, peste 90% dintre concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din administrația publică se desfășoară corect. Premierul a explicat că acest lucru este posibil atunci când se realizează o evaluare riguroasă a necesarului de personal pe fiecare compartiment, iar responsabilitatea organizării concursurilor este lăsată în mâinile directorilor.

Potrivit premierului, directorii sunt conștienți că, într-un sistem administrativ eficient, nu își pot permite să mențină în funcții persoane care nu își îndeplinesc atribuțiile. În contextul unei structuri de personal optimizate, unde fiecare angajat are un rol clar, presiunea pentru performanță devine decisivă.

„Pentru că dacă îți trebuie un operator în această cameră și știi că numai unu îți rămâne, dacă ai doi, unu rău și unu bun, chiar dacă cel rău îți este prieten, instinctul de conservare ca să funcționeze primăria te obligă să iei decizia corectă”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai subliniat că atunci „când oamenii văd că o parte din banii pe care îi plătesc se duc pe apa sâmbetei, n-au cum să plătească voluntar lucrurile. Și atunci caută să fugă de plata impozitelor”. Premierul a argumentat că încrederea contribuabililor, fie ei din sectorul privat sau public, depinde de modul în care statul gestionează fondurile colectate.

„Noi nu vom putea recâștiga încrederea celor care lucrează pe cinstite în sectorul privat sau public, nu vom putea recâștiga încrederea antreprenorilor să își plătească banii la bugetele de stat decât atunci când ei percep că banii lor nu sunt risipiți”, a punctat premierul.

Bolojan a explicat, de asemenea, motivul pentru care mulți români nu își plătesc dările la stat: „Când oamenii văd că o parte din banii pe care îi plătesc se duc pe apa sâmbetei, n-au cum să plătească voluntar lucrurile. Și atunci caută să fugă de plata impozitelor, pentru că nimeni nu vrea să plătească un impozit știind că acei bani sunt folosiți pentru tot felul de lucruri care nu înseamnă plus”, a mai concluzionat premierul, potrivit sursei menționate.