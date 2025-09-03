Politica Conducere nouă la Aeroporturi București, cu oameni vechi







Consiliul de Administrație al Companiei Aeroporturi București( CNAB) l-a numit pe Bogdan Mîndrescu în funcția de Director General, în urma unui proces de selecție derulat conform normelor de guvernanță corporativă. Mandatul său va avea o durată de 4 ani și va începe la 3 septembrie 2025.

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) l-a numit, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pe Bogdan Mîndrescu în funcția de Director General, în temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a societăților de stat.

Mandatul directorului general desemnat va începe pe 3 septembrie 2025 și se va întinde pe o perioadă de patru ani.

Nu este pentru prima oară când Mîndrescu se află la șefia companiei: între aprilie 2017 și februarie 2018, acesta a deținut aceeași poziție.

Bogdan Mîndrescu a părăsit conducerea CNAB în anul 2018. Ulterior, au circulat informații eronate care sugerau că demisia ar fi avut legătură cu un raport întocmit cu un an înainte de Corpul de Control. Potrivit comunicatului, perioada de patru ani analizată în acel raport era anterioară mandatului său de director, iar retragerea din funcție nu a avut nicio legătură cu documentul respectiv.

Cătălin Drulă a declarat, marți, că miercuri urma să fie făcută o numire controversată la Aeroportul Otopeni.

Drulă afirmat că „se întâmplă, înțeleg, mâine o numire mega-controversată la Aeroportul Otopeni, era una dintre ultimele companii care nu fusese sufocată.

Drulă l-a descris pe Bogdan Mîndrescu drept „un domn cu un comportament destul de oribil”, amintind că acesta a mai fost îndepărtat din companie și susținând că, în prezent, a câștigat un concurs pentru a fi numit director la Aeroportul Otopeni.

Bogdan Mîndrescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și-a încheiat mandatul pentru a prelua conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Hotărârea a fost publicată luni, 2 septembrie, în Monitorul Oficial și prevede eliberarea acestuia din funcție la cerere.