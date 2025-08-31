Politica Sondaj Avangarde: Ciucu și Băluță, la egalitate și peste Drulă







Primarii sectoarelor 6 și 4, Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) se află la egalitate, pe primul loc, cu câte 25% din opțiunile electoratului, și cu 5 puncte procentuale în fața candidatului USR Cătălin Drulă, potrivit celui mai recent sondaj pentru Primăria Generală a Capitalei, realizat de Avangarde.

Potrivit cercetării sociologice, 72% dintre respondenți au indicat un candidat din lista celor care și-au anunțat, oficial sau nu, intenția de a candida pentru Primăria Capitalei.

Dintre aceștia, câte 25% ar vota cu Ciucu sau Băluță, în timp ce doar 20% ar vota cu Cătălin Drulă, care încearcă să obțină susținerea întregii coaliții pentru a-l înlocui pe fostul primar Nicușor Dan, ales între timp președinte al României.

Pe al patrulea vine, surprinzător, realizatoarea Realitatea Plus Anca Alexandrescu, independentă dar reprezentând tabăra „suveranistă”, cu 18% dintre intențiile de vot exprimate în sondajul Avangarde.

Pentru Vlad Gheorghe, din partea DREPT, și-au anunțat intenția de a vota 5% dintre cei chestionați, pentru Ana Ciceală, reprezentanta SENS ar vota 2% dintre bucureșteni, potrivit sondajului, iar pentru un alt candidat decât cei enumerați și-au exprimat opțiunea 3% dintre cei intervievați.

Situația este cu atât mai delicată pentru Cătălin Drulă cu cât partidul care l-ar putea susține pentru Primăria Generală a Municipiului București se află pe primul loc în același sondaj.

Astfel, 25% dintre cei chestionați de Avangarde au declarat că ar vota cu USR, în condițiile în care 71% dintre respondenți au indicat un partid.

Pe locul al doilea la partidele politice se situează AUR, cu 23%, urmat de PSD, cu 20% și de PNL, cu 18%.

În ceea ce privește cele mai importante probleme ale Capitalei, cei chestionați de Avangarde au indicat „infrastructura rutieră” - 22%, „aglomerația în trafic” - 18% și „politicul” - 9%.

„Poluarea” reprezintă o problemă importantă pentru 8% dintre bucureșteni, și la fel „sănătatea” (spitale, dispensare) și „educația” (școli și grădinițe).

„Locurile de parcare” reprezintă o problemă pentru 6% dintre bucureșteni, în timp ce alți 5% au menționat „drogurile” și „termoficarea”.

„Spațiile verzi” nu sunt importante decât pentru 4% dintre cei chestionați, „curățenia” a fost indicată de 3% dintre respondenți, iar „infrastructura pietonală” este o problemă pentru doar 2% dintre bucureșteni.

În ceea ce privește investițiile, 29% dintre cei chestionați de Avangarde au indicat „construirea unui spital nou”, 18% își doresc finalizarea centurii - autostrada A0, iar 16% indică înlocuirea conductelor de termoficare.

Contruirea de parcări ar fi importantă pentru 11% dintre bucureșteni, modernizarea străzilor din cartiere adună 8% în sondajul Avangarde, iar construirea de creșe ar fi o investiție crucială pentru 7% dintre locuitorii Capitalei.

Urmează „dezvoltarea imobiliară” și „construirea unei săli polivalente”, cu câte 4% ambele și, în fine, construirea unui patinoar este importantă pentru 2% dintre respondenții sondajului Avangarde.

Univers - Populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a Municipiului București

Eșantionul a fost de 1070 de subiecți.

Datele au fost culese prin metoda CATI (telefonic) în perioada 22.08.2024 – 30.08.2024

Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă la nivelul Municipiului București