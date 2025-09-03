Social Informațiile despre angajații din administrațiile publice locale, un mister. Nu există dată de baze actualizată







Informații complete despre angajații din administrațiile publice locale nu sunt centralizate într-o bază de date. Sunt multe semne de întrebare într-un aparat pe care premierul Ilie Bolojan încearcă să-l reformeze. Kelemen Hunor a vorbit despre această problemă la RFI.

„În acest moment, în statul român nu există o bază de date la zi în care sunt toate informaţiile legate de angajaţii din administraţia publică locală. Să ştie premierul, să ştie miniştrii, dacă au nevoie, deschid calculatorul şi ştiu la zi câte posturi sunt ocupate. Fiindcă se ştie câte posturi au fost aprobate la începutul anului, se ştie în februarie prefecţii ce ordine au emis pentru fiecare autoritate locală. Dar, de acolo până în 4 septembrie, nimeni nu ştie exact în fiecare judeţ, în fiecare localitate, câte posturi sunt vacante, câte posturi au fost desfiinţate, înfiinţate, nu ştii la zi”, a explicat liderul UDMR.

Care a mai spus că e un haos instituțional, din cauza neconcordanțelor între raportări. „Şi nu există o standardizare de raportare. Unii raportează într-un fel, alţii în alt fel. Şi de aceea e această amânare de două săptămâni, pentru că trebuie să ştii pe ce date calculezi, altfel sigur că nu ai cum să iei decizii corecte, juste.”

Kelemen Hunor a dat exemplul a două județe care se comportă total diferit față de celelalte. „Sunt două judeţe care se comportă diferit faţă de celelalte judeţe - Mureş şi Sălaj - unde nu apare niciun angajat la prima raportare că ar lucra cu fonduri europene, ceea ce este exclus. (...) Deci până când nu reuşim să vedem exact de unde plecăm, e greu să dai o decizie justă, corectă”, a mai afirmat politicianul pentru sursa citată.

Liderul UDMR este de părere că prefecții ar trebui să treacă din subordinea Ministerului de Interne în zona Ministerului Dezvoltării.

„La Ministerul Dezvoltării se află doar datele din februarie. (...) Din punctul meu de vedere, prefecţii ar trebui să treacă "cu arme, cu bagaje" la Ministerul Dezvoltării - acolo se face administraţie locală. Internele au foarte multă treabă. Eu de mâine aş muta direcţia cu prefecţii de la Interne la Dezvoltare.

Pe termen mediu, după ce trecem de aceste probleme legate de deficit şi care sunt urgenţele legate de investiţii, trebuie să rezolvăm acest lucru, pentru că nu se poate în statul român, în 2025, să nu ai posiblitatea să lucrezi într-o coaliţie şi mai departe în guvern cu date exacte”.