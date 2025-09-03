Justitie Caz revoltător la Brașov. Polițist beat, omoară cu mașina un tânăr, iar procurorul „uită” să-l mai țină în arest







Un accident asemănător cu cel comis de Vlad Pascu s-a produs la Brașov, în 30 noiembrie 2024. Un polițist s-a urcat la volan beat, a condus cu viteză și a spulberat un cuplu de tineri. Bărbatul a murit pe loc, iar iubita lui a fost grav rănită. Părinții tânărului sunt disperați fiindcă nu se face dreptate în justiție, polițistul fiind liber și merge la serviciu.

Polițistul se numește Vlad Roșca, este agent și activează în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) din IPJ Iași. Pe victimele sale le cheamă Andrei și Andreea. Viața lor s-a oprit în loc chiar în seara de Sfântul Andrei. Bărbatul de 21 de ani a murit în stradă, iar Andreea, grav rănită, a rămas cu sechele pe viață.

Polițistul a fost arestat, primul mandat emis de instanță având data de 1 decembrie 2024. A stat în arest aproape 3 luni, apoi a fost eliberat… din neglijență. Revolta părinților e maximă, la fel ca aceea a părinților studenților spulberați de Vlad Pascu, un caz mult mediatizat.

„Suntem familia lui Andrei, tânărul ucis în noaptea de Sfântul Andrei 2024, la Poiana Brașov, de către polițistul ieșean Vlad Roșca, aflat băut la volan. În acea seară, Andrei și prietena lui se întorceau de la o cină festivă. Mașina condusă de Roșca, cu 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, a intrat pe contrasens și i-a lovit violent. Andrei a murit pe loc, iar Andreea a rămas cu răni grave și traume care îi vor marca toată viața.

După numai trei luni de arest preventiv, procurorul Nicula Mihai din Brașov nu a prelungit la timp mandatul de detenție, iar Vlad Roșca a fost eliberat și s-a întors la serviciu ca polițist în Iași, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Noi am rămas cu un copil în mormânt, cu o tânără mutilată fizic și sufletește și cu o rană imposibil de închis.

Ne doare nu doar pierderea, ci și injustiția: cum este posibil ca un om al legii să fie protejat de lege? Cum putem să credem într-un stat în care un tânăr exemplar moare, iar vinovatul, recunoscut ca fiind beat și vinovat de accident, este liber și reîncadrat în funcție?

Cerem public responsabilitate, adevăr și dreptate. Nu vrem răzbunare, vrem ca legea să fie aplicată egal, pentru toți”, ne-a scris tatăl care și-a pierdut fiul.

A doua zi de la tragicul accident, Poliția din Brașov a dat un comunicat de presă. Polițiștii și-au făcut datoria, nu l-au favorizat pe colegul lor de la Iași.

„La data de 30 noiembrie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în Stațiunea Poiana Brașov, în urma căruia două persoane ar fi fost vătămate corporal.

Față de sesizarea primită, la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, din cadrul Poliției Municipiului Brașov-Biroul Rutier, care, din primele date, a constatat faptul că un autotuturism, care circula pe strada Poiana Ursului din stațiune, ar fi surprins și accidentat doi pietoni, un bărbat și o femeie, aflați pe partea carosabilă. În urma impactului, ambii pietoni, de 21 de ani, au suferit leziuni corporale pentru care s-a acordat sprijin de specialitate.

Din nefericire, în pofida manevrelor medicale întreprinse, bărbatul accidentat a fost declarat decedat de către personalul specializat. Conducătorul auto, un bărbat de 42 de ani, din municipiul Iași, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la o unitate medicală de specialitate, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

S-a întocmit un dosar de cercetare penală, pentru ucidere și vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, avizat de procurorul care a solicitat Judecătoriei Brașov mandat de arestare pentru Vlad Roșca . Doar că, după aproape trei luni, procurorul a uitat sau a calculat greșit zilele din calendar, deoarece nu a mers în instanță la timp pentru prelungirea mandatului de arestare pentru agentul Vlad Roșca. Conform legii, judecătorul l-a pus în liberatate pe polițist.

Polițistul Vlad Roșca a fost eliberat după doar trei luni de arest preventiv, din cauza unei „greșeli” a procurorului Necula. Cererea de prelungire a mandatului trebuia depusă cu 5 zile înainte de expirarea termenului de 30 de zile. Oficial s-a spus că a fost „o neglijență”.

Judecătorul a consemnat decizia sa în 24 februarie 2025:

„Constată nulitatea absolută a propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov formulată în dosarul de urmărire penală nr. xxx privind prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului Roșca Vlad ca urmare a nerespectării termenului prevăzut de art. 235 alin. 1 C.proc.pen. În baza art. 241 alin. 1 lit. a C.proc.pen. constată încetată de drept (la data de 28.02.2025, ora 24.00) măsura arestării preventive a inculpatului”.

Ulterior a fost respinsă contestația Parchetului, iar procurorul a rămas să continuie ancheta penală cu inculpatul în stare de libertate.

Drept urmare, polițistul Vlad Roșca s-a întors la IPJ Iași, unde a fost scos din echipele SAS și repartizat să lucreze la Serviciul Logistic. E o măsură legală, aplicată corect de șeful IPJ Iași. Problema este rămasă la Parchetul Brașov.

După 9 luni de la comiterea tragediei din Poiana Brașov, procurorii nu l-au trimis în judecată pe agentul de poliție Vlad Roșca. Abia acum au dispus o expertiză!

Neglijența, neglijență, dar atâtea luni de anchetă pentru un accident rutier în care a murit un om nevinovat și un altul a fost grav rănit fiindcă șoferul-polițist era beat? Cum să se spulbere suspiciunile de „pile” sau „șpagă”?!

„Ceea ce vă pot spune în momentul acesta este faptul că așteptăm îndeaproape expertiza dispusă în cauză. După părerea mea, un dosar care a avut drept urmare decesul unui copil și vătămarea gravă a altui copil, dar mai cu seamă prin prisma faptului că discutăm despre un polițist care a săvârșit această faptă, termenul de un an de zile – aproximativ - până la dispunerea unei expertize în cauză este unul absolut nerezonabil.

Fără să fac vreo afirmație care să incrimineze pe cineva, după ce am inspectat tot dosarul de urmărire penală și am depus cerere în acesta, mi se pare inacceptabil modul în care agentul de poliție rutieră a dialogat cu inculpatul care tocmai omorâse un copil. Spun în sensul în care din dialogul celor doi reiese o compasiune neobișnuită pentru inculpat.

Mai mult decât atât, în contextul în care un dosar de genul acesta se poate trimite într-o perioadă de cel mult 3-4 luni de zile! Aici vedem că ne apropiem de împlinirea termenului de un an, iar Parchetul de-abia dispune expertiza.

În urma expertizei, deși pentru noi este clar că viteza era una excesivă, vom solicita schimbarea încadrării juridice a faptei, așa cum s-a încercat și în alte dosare. În unele s-a reușit, iar în altele nu. Să nu uităm totuși că polițistul care a omorât-o pe Raisa (n.r. o fetiță din București lovită cu mașina tot de un polițist) este acum în spatele gratiilor și execută pedeapsa în penitenciar”, ne-a declarat avocatul Cuculis.

L-am întrebat pe apărător dacă împotriva procurorului „neglijent” Necula s-a luat vreo măsură după eliberarea polițistului.

„Nu, Inspecția Judiciară i-a luat partea procurorului, deși acesta ar fi trebui să fie dat afară pentru asemenea greșeală”, a fost răspunsul avocatului Adrian Cuculis.