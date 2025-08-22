Justitie Vlad Pascu condamnat definitiv. Cum se explică în motivare sentința atât de mică







Vlad Pascu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru accidentul rutier de la 2 Mai, soldat cu doi morţi şi trei răniţi, instanţa menţinând pedepsele stabilite de Judecătoria Mangalia. Magistraţii au subliniat că reacţia statului împotriva comportamentelor periculoase în trafic trebuie să fie severă, cu urmările produse şi cu scop preventiv. Totodată, s-a constatat că nu există probe care să demonstreze că Pascu a acţionat cu intenţia de a ucide.

Curtea de Apel Constanţa a explicat că încadrările juridice aplicate lui Vlad Pascu nu suferă modificări, menţinând deciziile Judecătoriei Mangalia. În motivare, magistraţii au arătat că accidentul a avut un caracter imprevizibil și nu a fost voit.

„Acţiunea inculpatului asupra autoturismului, prin accelerarea vitezei peste limita legală și ieșirea de pe carosabil, circumscrie faptele de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, au precizat judecătorii.

Instanţa a analizat şi declaraţiile martorilor, care au confirmat încrederea excesivă a lui Pascu în abilităţile sale de şofer și faptul că acesta a invitat mai multe persoane să se plimbe cu maşina „foarte tare”. Chiar dacă a fost oprit de poliţie cu puţin timp înainte, inculpatul a fost lăsat să plece.

Accidentul s-a produs pe un sector de drum unde limita de viteză era de 50 km/h, iar Vlad Pascu conducea cu 102,86 km/h. Instanţa a subliniat că nici lipsa traficului pietonal și rutier sau absenţa trotuarului nu pot justifica viteza excesivă. Totodată, prezenţa alcoolului în sângele victimelor nu reduce responsabilitatea inculpatului, deoarece acestea mergeau pe acostament, iar culpa evenimentului este exclusiv a lui Pascu.

Analizele toxicologice au confirmat prezenţa mai multor substanţe psihoactive în organismul tânărului, inclusiv cocaină, amfetamină, metamfetamină, MDMA, tramadol și benzodiazepine.

Accidentul s-a produs pe 19 august 2023, când Vlad Pascu, sub efectul mai multor substanțe interzise, a condus un vehicul pe DN 39, în apropiere de localitatea 2 Mai. Autoturismul său a lovit un grup de pietoni, cauzând moartea a doi tineri și rănirea altor trei persoane.

Curtea de Apel Constanţa a subliniat că, deşi inculpatul este tânăr și beneficiază de sprijinul familiei, pedepsele trebuie să servească drept măsură preventivă și exemplară. „chiar dacă inculpatul este tânăr şi se bucură de sprijinul familiei, pedepsele aplicate nu vor suferi modificări, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii material” potrivit magistraților.

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv, joi, 21 august, la 10 ani de închisoare, iar hotărârea Curţii de Apel Constanţa rămâne irevocabilă.