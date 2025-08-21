Justitie Tatăl lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu: Nu e pedeapsa pe care o merita







Tatăl lui Sebi, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu în tragicul accident de la 2 Mai, a izbucnit în lacrimi după ce Curtea de Apel Constanța a decis condamnarea definitivă a lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare. „Nu este pedeapsa pe care o merita”, a spus acesta.

Instanța a confirmat pedeapsa aplicată anterior de Judecătoria Mangalia: 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului. Decizia este definitivă și nu mai poate fi contestată.

Tatăl lui Sebi, Valentin Olariu, a declarat că tânărul care i-a ucis fiul merita o pedeapsă mult mai mare, dar că nu are ce să facă. El a spus că nimeni nu îi mai poate aduce băiatul înapoi și că încearcă să fie puternic.

El a subliniat că avocații au urmărit să reducă cât mai mult perioada de detenție. „Asta a fost lupta avocaților, să rămână pedeapsa până în 10 ani ca să aibă mai multe facilități. Prin câte manevre s-au făcut în acești doi ani, ne așteptam ca pedeapsa să fie chiar mai mică. Copiii nu ni-i aduce nimeni înapoi. Lăsăm pe Dumnezeu să-l judece și să primească pedeapsa pe care o merită”, a adăugat tatăl lui Sebi.

Accidentul a avut loc pe 19 august 2023, când Vlad Pascu, aflat sub influența mai multor droguri, a condus un autoturism pe DN 39, aproape de localitatea 2 Mai. Mașina sa a intrat într-un grup de pietoni, provocând moartea a doi tineri și rănirea altor trei. Printre cei decedați s-a aflat și Sebi, fiul lui Valentin Olariu.

După accident, șoferul a fugit de la locul faptei și a fost găsit ulterior de polițiști în stațiunea Vama Veche. Cazul a stârnit un val de revoltă la nivel național, iar ancheta a scos la iveală că Pascu se afla sub influența unor substanțe interzise în momentul tragediei.

În octombrie 2023, Vlad Pascu a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv. Procurorii l-au acuzat de ucidere și vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Judecătoria Mangalia l-a condamnat la 10 ani de detenție, iar sentința a fost confirmată, definitiv, de Curtea de Apel Constanța la 21 august 2025.