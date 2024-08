Justitie Accidentul de la 2 Mai. Un an de la tragedie și un proces nefinalizat







România. Se împlinește un an de la tragicul accident care a avut loc la 2 Mai. În data de 19 august 2023, Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a raportat un tragic accident rutier între localitățile 2 Mai și Vama Veche, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața.

Vehiculul implicat în incident era condus de Vlad Pascu, care ulterior a fost testat pozitiv pentru substanțe interzise precum cocaină, amfetamină și metamfetamină. Acest accident a avut un impact major, determinând mai multe schimbări în rândul autorităților locale, inclusiv destituirea șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Adrian Glugă.

Accidentul de la 2 Mai. Un an de la tragedie și un proces nefinalizat

Pe 19 august, în jurul orei 05:25, Serviciul Rutier a fost informat despre un accident pe D.N. 39, în apropiere de Vama Veche. La fața locului, polițiștii au descoperit că un tânăr de 19 ani a lovit un grup de pietoni care se afla pe carosabil. Din păcate, două persoane au murit pe loc, o tânără de 20 de ani și un tânăr de 21 de ani, iar alți trei tineri au suferit răni, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

După accident, șoferul implicat a părăsit locul faptei, dar a fost găsit rapid de autorități în stațiunea Vama Veche. Testările efectuate cu aparatul drugtest au relevat prezența cocaină, amfetamină și metamfetamină în organismul acestuia. În urma acestor rezultate, Vlad Pascu a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, în aceeași seară, a fost prezentat instanței.

Identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani din București, tânărul are legături cu afaceri imobiliare prin intermediul părinților săi. Profilul său de pe Instagram, care prezenta diverse articole de îmbrăcăminte de marcă și imagini cu mașini de teren, inclusiv un tricou cu mesajul „Drugs are my life” (n.r. „Drogurile sunt viața mea”), a stârnit controverse și îngrijorări suplimentare, având în vedere că probele prelevate arătau consumul de droguri.

După accident, au apărut acuzații privind lipsa de comunicare din partea autorităților. Cătălin Ștefan Dragomir, tatăl uneia dintre victime, a declarat că a aflat despre moartea fiicei sale din surse externe, nefiind informat de către poliție. Pe 20 august 2023, Vlad Pascu a fost arestat preventiv de Judecătoria Mangalia, iar această măsură a fost prelungită lunar.

Destituiri și reorganizarea IPJ Constanța

Trei polițiști urmau să fie supuși unei cercetări prealabile în contextul accidentului de la 2 Mai, iar ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a cerut Corpului de Control al Ministerului să efectueze o investigație amănunțită a circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Această acțiune reflectă preocuparea autorităților pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de gestionarea accidentului și pentru asigurarea responsabilității în rândul forțelor de ordine implicate.

Pe 23 august 2023, Ministerul Afacerilor Interne a făcut public faptul că patru șefi de unități din cadrul IPJ Constanța au fost eliberați din funcții în urma accidentului tragic. Printre cei vizați se numără adjunctul șefului IPJ Constanța, șeful Poliției Rutiere Constanța, șeful Poliției municipiului Mangalia și șeful Poliției Vama Veche. Decizia a fost luată ca parte a unui efort mai amplu de reformare și responsabilizare a instituțiilor de ordine publică.

Ulterior, ministrul Predoiu a clarificat că măsurile luate nu constituie demiteri, ci eliberări din funcție „la cerere”, oferind astfel un context mai nuanțat pentru schimbările de personal. Predoiu a subliniat că nu va ezita să ia măsuri suplimentare împotriva lui Adrian Glugă, șeful IPJ Constanța, dacă se va dovedi că acesta este responsabil pentru neglijențele legate de accidentul de la 2 Mai.

În data de 8 noiembrie, Cătălin Predoiu a prezentat un plan detaliat pentru reorganizarea IPJ Constanța, structurat pe trei piloni esențiali: ordine și siguranță publică, investigarea criminalității și suport administrativ. Totodată, a fost numită o nouă conducere, cu Dumitru Bîltag în funcția de inspector șef și Daniel Ovidiu Catană ca inspector adjunct, marcând astfel începutul unei noi etape pentru îmbunătățirea gestionării problemelor de siguranță și ordine în regiune.

Primul termen în proces, la 6 luni de la producerea accidentului

Pe 22 februarie 2024, primul termen al procesului lui Vlad Pascu a fost programat inițial pentru ora 9:00 la Judecătoria Mangalia, dar a fost amânat până la 12:30. Această întârziere a fost cauzată de faptul că Pascu avea și un termen la Tribunalul Constanța, unde încerca să obțină eliberarea din arestul preventiv, cerere care a fost respinsă. În timpul procesului, s-a constatat că Vlad Pascu nu avea apărare, unul dintre avocați retrăgându-se, iar celălalt protestând ca semn de solidaritate cu acțiunea Baroului București.

Nemulțumiți de comportamentul judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu, părinții victimelor accidentului au criticat-o pentru atitudinea sa din sala de judecată. Aceștia au observat că, în momentul intrării în sală, judecătoarea mesteca gumă și ulterior a solicitat buletinul tânărului decedat, fără a fi conștientă că acesta fusese deja declarat mort. Pe 23 februarie, Consiliul Superior al Magistraturii a informat despre demararea unei investigații de către Inspecția Judiciară în legătură cu comportamentul judecătoarei.

În data de 19 martie 2024, Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a solicitat strămutarea dosarului lui Vlad Pascu, dar Curtea de Apel Constanța a respins cererea. Pe 4 aprilie 2024, la al treilea termen al procesului, judecătoarea Popoviciu a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei în omor calificat. Apărătorul lui Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a argumentat că victimele circulau neregulamentar, având astfel o culpă comună.

În urma sesizării făcute de Inspecția Judiciară privind suspendarea judecătoarei Popoviciu, Consiliul Superior al Magistraturii a amânat discutarea cazului pentru 17 aprilie. În cele din urmă, pe 24 aprilie, CSM a decis să respingă cererea de suspendare a judecătoarei, considerând-o neîntemeiată. Această decizie a însemnat că Ioana Ancuța Popoviciu a rămas în continuare în funcție, iar procesul lui Vlad Pascu a continuat conform procedurilor stabilite.

Accidentul de la 2 Mai. Procesul continuă în septembrie

Pe 7 iunie, la termenul pe fond al procesului lui Vlad Pascu, a fost introdusă o nouă solicitare de schimbare a încadrării juridice a faptei din omor din culpă în omor calificat. Judecătoarea a decis să amâne luarea unei decizii până pe 14 iunie, când cererea a fost respinsă. În cadrul acelei ședințe, instanța nu a făcut modificări în ceea ce privește acuzațiile, menținând cadrul juridic inițial al dosarului.

Ulterior, pe 21 iunie, instanța a ordonat realizarea unei expertize medico-legale pentru a evalua starea de sănătate a celor doi tineri răniți în accident. Expertiza va determina dacă aceștia au suferit infirmități permanente, ceea ce ar putea influența schimbarea încadrării juridice și, implicit, mărirea pedepsei. Termenul stabilit pentru continuarea procesului a fost fixat pentru 14 august, însă acesta a fost amânat deoarece expertiza nu era completă. Totodată, cererea lui Vlad Pascu de a fi eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu a fost respinsă, el rămânând în detenție. Următorul termen al procesului este programat pentru 20 septembrie.