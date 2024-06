Fosta judecătoare din dosarul Pascu, cercetată disciplinar. Ioana Ancuta Popoviciu va apărea în fața CSM

Inspecția Judiciară solicită CSM să o sancționeze disciplinar pe judecătoarea Ioana Ancuta Popoviciu. Este vorba despre prima judecătoare a dosarului Vlad Pascu de la Mangalia.

Judecătoarea s-a transferat recent de la Mangalia la Judecătoria Constanța. Astfel, procesul în care este judecat autorul tragediei de la 2 Mai a fost preluat de un alt magistrat.

Conform unui comunicat de presă, inspectorii judiciari au reținut că magistratul nu a respectat dispozițiile privind studierea dosarului și pregătirea judecății. Mai mult, aceștia au arătat că Ioana Ancuta Popoviciu ar fi dat dovadă de o „manieră aparte, neprofesionistă de conducere a unui proces”.

În aceste condiții, Inspecția Judiciară a concluzionat că atitudinea magistratului a avut consecințe grave asupra drepturilor procesuale ale părților și a înfăptuirii actului justiției. De asemenea, conduita sa ar fi dus la deteriorarea încrederii și a respectului justițiabililor față de magistrat. Mai mult, acest lucru a dus la afectarea imaginii justiției că serviciu public.

Drept urmare, Inspecția Judiciară a considerată că sunt „întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. s) teza a II-a raportat la art. 272 alin. (2) și (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și al procurorilor”.

CSM a comunicat concluziile raportului formulat de Inspecția Judiciară în cazul judecătoarei de la Mangalia, Ioana Ancuta Popoviciu. Conform unui comunicat de presă, CSM precizează că cercetarea disciplinară reprezintă o etapă a procedurii disciplinare și nu constată definitiv vinovăția judecătorului cercetat. Comunicatul CSM:

„Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Popoviciu Ioana-Ancuta, judecator din cadrul Judecatoriei Mangalia, pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 271 lit. s) teza a II-a, raportat la art. 272 alin. (2) si (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Inspectorii judiciari au retinut ca nerespectarea dispozitiilor referitoare la studiul dosarului si pregatirea judecatii, maniera aparte, neprofesionista de conducere a unui proces, chiar daca anterior judecatorul a fost sanctionat pentru aceeasi abatere disciplinara, incalcarea principiului contradictorialitatii si a principiului solutionarii cauzei cu celeritate, refuzul de a pune in discutie la momentul procesual stabilit de lege a cererilor si exceptiilor care vizau extinderea cadrului procesual, dispunerea de masuri care nu au aplicabilitate in procesul penal (introducerea in cauza a unor terti in calitate de intervenient accesoriu in interesul partilor civile), dispunerea unor solutii fara furnizarea unei motivari care sa fundamenteze solutia si sa expliciteze rationamentul logico-juridic al magistratului, nesocotirea dispozitiilor procesuale care reglementeaza judecata in camera preliminara si in prima instanta, desi dispozitiile legale incalcate de magistrat nu comporta niciun fel de dificultate, nu sunt dispozitii legale recente ori cu totul deosebite, nu pun in discutie probleme de drept deosebite, fiind aplicate in mod constant si uniform la nivel national, toate acestea avand consecinte grave asupra drepturilor procesuale ale partilor, a infaptuirii actului de justitie, deteriorarea increderii si a respectului justitiabililor fata de magistrat, afectarea imaginii justitiei ca serviciu public, intrunesc elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevazute de art. 271 lit. s) teza a II-a raportat la art. 272 alin. (2) si (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecatorilor si al procurorilor.

Subliniem ca in prezenta actiune disciplinara ceea ce se reproseaza intimatei nu sunt solutiile adoptate, ca atare, ci faptul ca acestea fie nu au fost puse in discutia partilor, fie nu au fost puse in discutie la momentul procesual potrivit, fie nu au fost motivate in niciun fel.

Acceptand faptul ca litigiul dedus judecatii a fost unul cu o expunere mediatica considerabila, ca o atare expunere ar fi putut fi de natura sa determine o presiune pe judecatorul cercetat disciplinar, totusi nu se poate retine ca o cauza exoneratoare de raspundere, cu atat mai mult cu cat magistratul a mai fost sanctionat anterior pentru comportament similar.

De asemenea, maniera de desfasurare a procesului penal, dispozitiile legale incalcate de magistrat nu comporta niciun fel de dificultate, nu pun in discutie probleme de drept deosebite, sunt aplicate in mod constant si uniform la nivel national, nu sunt dispozitii legale recente ori cu totul deosebite.

Mentionam ca exercitarea actiunii disciplinare reprezinta o etapa a procedurii disciplinare si nu constata definitiv vinovatia judecatorului cercetat disciplinar”.