Justitie Sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu, la Curtea de Apel Constanța. În primă instanță a primit 10 ani







Vlad Pascu, autorul accidentului din august 2023, în urma căruia doi tineri au murit, a fost condamnat în primă instanță la 10 ani de închisoare. Tragedia a avut loc pe 19 august 2023,pe DN39. Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Avocatul Vlad Cistescu, apărătorul lui Pascu, speră într-o reducere a pedepsei pentru clientul său. ”Speranţa noastră este ca instanţa să admită apelul şi să reducă pedeapsa. Vom vedea dacă va reţine argumentele noastre, referitoare la valorificarea unui denunţ”, a spus avocatul.

El este de părere că pedeapsa aplicată în prima instanță este prea mare: ”În ceea ce priveşte pedepsele aplicate, am apreciat că sunt prea mari. Sperăm la o reducere a acestora, către un cuantum mai redus”. Sentința de azi a Curții de Apel Constanță va fi definitivă.

Adrian Cuculis, avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, speră contrariul. El a spus că va pleda pentru ca instanța să respingă cererea de diminuare a pedepsei pentru Pascu.

”Instanţa a rămas în pronunţare. Acea solicitare a inculpatului Vlad Pascu de diminuare a limitelor de pedeapsă, din punctul nostru de vedere, o să fie respinsă”, a spus avocatul.

Cuculis exclude o altă încadrare a pedepsei pentru Vlad Pascu, așa cum s-a vehiculat de către apărătorul spu. ”Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia. Cert este că, dacă ne gândim la o posibilă schimbare de încadrare, nu ne-o putem închipui decât cu o procedură reluată de la zero”, a afirmat Adrian Cuculis.

Pascu a fost condamnat, de către Judecătoria Mangalia, la zece ani de închisoare, pedeapsa maximă, pentru ucidere din culpă, consum de droguri și părăsirea locului accidentului.

Deși apărarea a solicitat reducerea pedepsei, argumentând că victimele ar fi putut evita accidentul dacă ar fi respectat regulile privind circulația pietonilor pe drumuri fără trotuare, instanța a respins această susținere.

Cazul a stârnit indignare în spațiul public, mai ales după apariția unor filmări în care Vlad Pascu se lăuda cu consumul de droguri și situația financiară, iar familia sa a fost criticată.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de localitatea 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În impact, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost grav răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.