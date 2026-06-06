Cine vrea tragerea României în conflict cu Rusia? Victor Ciutacu și Dan Andronic s-au contrazis tăios

O situație de criză militară extrem de gravă a izbucnit ieri în Portul Constanța, unde o dronă maritimă încărcată cu aproximativ 100 de kilograme de explozibil s-a autodetonat în proximitatea terminalului petrolier Oil Terminal, chiar lângă o dană majoră de descărcare a combustibililor.

Incidentul a declanșat un val de reacții tăioase din partea principalilor jurnaliști de analiză politică din România, care avertizează asupra vulnerabilităților de securitate și a jocurilor geopolitice menite să destabilizeze flancul estic al NATO.

În cadrul unei ediții speciale de breaking news a emisiunii „Hai România”, difuzată vineri, 5 iunie, jurnaliștii Dan Andronic, Victor Ciutacu și Radu Coșarcă au disecat implicațiile acestui atac, evidențiind modul în care amenințarea militară de la Marea Neagră se intersectează direct cu actuala criză politică de la București.

Jurnalistul Dan Andronic a deschis emisiunea subliniind gravitatea imaginilor dramatice surprinse în momentul exploziei, punctând că dispozitivul s-a detonat în apropierea sediului Agenției Române de Salvarea Vieții Omenești pe Mare, la o distanță critică de rezervoarele energetice ale țării. Andronic a atras atenția că pe radar au fost detectate, în total, cinci drone maritime (bărcuțe de asalt burdușite cu explozibil), una detonându-se, o alta explodând pe partea ucraineană, în timp ce restul sunt căutate de forțele de intervenție în zona de coastă.

În viziunea sa, incidentul reprezintă o încercare directă a unuia dintre actorii implicați în războiul regional de a introduce forțat România în teatru de operațiuni. „Se pare că scopul este același: să tragă România în conflict. Suntem în situația în care cineva dă cu bățul pe gard ca să asmută câinii pe stradă, iar de data aceasta bățul este încărcat”, a explicat Andronic.

Gazetarul a adăugat că, din punct de vedere diplomatic, dacă se va dovedi că dronele aparțin Ucrainei, situația va fi gestionată ca o eroare regretabilă de navigație, spre deosebire de scenariul în care amprenta ar fi rusească, ceea ce ar fi însemnat un act direct de agresiune premeditată asupra unui stat NATO.

Victor Ciutacu s-a arătat extrem de sceptic față de varianta accidentelor rătăcite pe mare, criticând dur întârzierea cu care sunt luate măsurile defensive de către autoritățile de la București și structurile aliate. El a remarcat că incidentele de securitate au început să se repete în fiecare zi de vineri, după cel înregistrat săptămâna trecută la Galați, expunând o inerție periculoasă a sistemelor de detecție din bazinul pontic.

Ciutacu a subliniat că distanța de doar 50 de metri dintre locul deflagrației și danele de alimentare ale Oil Terminal arată că dezastrul a fost evitat la limită doar pentru că aparatul s-a blocat în barierele antipoluare. Jurnalistul a anticipat, în podcastul Hai România, modul în care se va construi narativul public, menționând reacțiile rapide din zona de analiză militară:

„Indiferent de proveniența tehnică, liniile de propagandă oficială se pregătesc deja să spună că, și dacă drona este ucraineană, ei se apără și trebuie să îi înțelegem. Însă din punct de vedere strategic, contează enorm să știi dacă cel care îți trimite o bombă în port este aliatul tău sau dușmanul tău, pentru că reacțiile trebuie să fie diferite.”

Jurnalistul Radu Coșarcă a oferit o perspectivă tehnică asupra incidentului, amintind că dronele maritime sunt mult mai distructive decât cele aeriene, deoarece transportă încărcături masive de explozibil destinate scoaterii din uz a navelor de război. Coșarcă a invocat opiniile experților militari, conform cărora aparatul prezintă caracteristicile unei drone de tip Magura, un vehicul naval de suprafață fără echipaj utilizat intens de armata ucraineană, capabil să transporte peste 300 de kilograme de explozibil.

Coșarcă s-a declarat profund îngrijorat de absența unei comunicări strategice coerente din partea Palatului Cotroceni, a guvernului sau a Ministerului Apărării Naționale în momente de o asemenea complexitate. „Nu avem nicio viziune asupra situației, răspunsurile apar doar pe moment. Ne tot lăudăm că suntem sub cea mai sigură umbrelă din istorie, dar când bubuie drona în port, vedem o totală incapacitate de reacție organizatorică și militară. Mă așteptam ca în regim de urgență partenerii NATO să aducă sisteme antidronă performante pe litoral”, a argumentat acesta.

El a avertizat de asemenea că activarea Planului Alb, instituirea nivelului 3 de securitate în port și evacuarea preventivă a coastelor pe o rază de doi kilometri vor îngropa definitiv bruma de turism de pe litoralul românesc în acest sezon.