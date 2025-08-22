Social Trenurile metropolitane, soluția pentru blocajele din marile orașe. Brașovul, legături rapide cu localitățile din jur







Orașul de la poalele Tâmpei se poziționează pe harta marilor investiții în transport. Reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Județean Brașov au semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al unui sistem de trenuri metropolitane, cu un buget estimat la 238 milioane de euro, fonduri care ar urma să provină din surse europene.

„Sperăm să recuperăm timpul pierdut și să ne încadrăm în pașii procedurali”, a spus George Scripcaru, primarul orașului.

Astfel, Brașovul va fi legat de localitățile din apropiere prin trei linii de transport, potrivit Digi24.

Una dintre rute va lega direct Brașovul de Aeroportul Internațional Ghimbav, oferind astfel o opțiune rapidă și modernă de transport pentru locuitori și vizitatori.

Proiectul, aflat în discuții de mai mulți ani, începe să prindă contur abia acum. Cei care fac zilnic naveta spre Brașov spun că trenurile metropolitane ar fi o alternativă binevenită la traficul aglomerat. Autoritățile promit că vor grăbi toate procedurile pentru a-l pune în practică cât mai repede.

Valoarea investiției este 238 milioane de euro, care pot fi accesați, și în acest fel îmbunătățim mobilitatea din zona metropolitană.", a spus primarul municipiului, George Scripcaru.

Potrivit reprezentantului Asociației Metropolitane Brașov, studiul de fezabilitate ar urma să fie finalizat în următoarele șase luni.

„Avem speranța că studiul de fezabilitate va fi realizat în următoarele șase luni, pentru a putea depune pentru finanțarea mare.”, a completat George Cornea, directorul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean, a subliniat că proiectul va fi deschis și pentru implicarea altor comunități din zonă. El a mai spus că, pe lângă zona metropolitană, proiectul va cuprinde și municipiul Sfântu Gheorghe, oferind astfel o alternativă reală pentru deplasările din zonă și o legătură mai rapidă către aeroport.

„Pe lângă zona metropolitană, de această dată avem și municipiul Sfântu Gheorghe. Sperăm să fie o variantă alternativă pentru tot ce înseamnă mobilitatea din zonă și o accesibilitate mult mai mare la aeroport”, a explicat Veștea.

Trenurile metropolitane nu vor fi o noutate doar pentru Brașov. Cluj-Napoca și Oradea au lansat deja proiecte similare, iar Bucureștiul și Iașiul ar putea urma aceeași cale.

Astfel, România ar putea avea în câțiva ani o rețea de transport metropolitan inspirată din modele europene, menită să reducă aglomerația și să ofere o alternativă modernă la drumurile cu mașina.