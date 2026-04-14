Chișinăul testează o rută feroviară directă din Kiev cu acces organizat către aeroportul Eugen Doga

Republica Moldova. O cursă feroviară directă între gara din Kiev și Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost lansată în regim experimental, marcând o premieră pentru infrastructura de transport dintre Republica Moldova și Ucraina.

Trenul, cu aproape 50 de pasageri la bord, a pornit luni-seară, 13 aprilie, din Kiev, la ora 19:00, și a ajuns în dimineața zilei de 14 aprilie la stația Revaca, de la marginea Chișinăului, în orașul Sângera. De aici, pasagerii au fost preluați și transportați gratuit cu autocare puse la dispoziție de Aeroportul Internațional Chișinău, direct către aerogară.

Noua rută combină transportul feroviar cu cel rutier, într-un sistem de tip „tren + autobuz”, aplicat pentru prima dată pe acest segment. Pe porțiunea de cale ferată dintre Chișinău și Revaca, circulau până acum exclusiv trenuri de marfă, ceea ce face ca acest test să fie o premieră operațională pentru transportul de pasageri.

Aeroportul Chișinău a asigurat transferul gratuit al pasagerilor, în cooperare cu Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Autoritățile subliniază că proiectul are caracter experimental și este implementat în regim de testare, urmând să fie evaluat în funcție de rezultate.

Stația Revaca este văzută ca element central al viitoarei infrastructuri de acces către aeroport. Autoritățile anunță că aceasta se află deja în fază de proiectare, iar licitația pentru modernizare a fost finalizată.

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a explicat direcția în care este gândit proiectul:

„Este o călătorie experimentală. Noi am vrut să vedem cum va fi ulterior. În partea stângă, avem stația Revaca, ea este deja în fază de proiectare, a avut loc licitația. În următoarele două luni, vom primi un proiect, va fi modernizat. Și redenumirea va fi 'Revaca Aeroport': cu panouri informative, cu sală de așteptare, cu sală pentru mamă și copil, totul e extrem de bine făcut pentru cetățenii care vor călători cu avioane și vor veni până în aeroportul din Chișinău”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Oficialul a mai precizat că infrastructura feroviară va fi complet modernizată pentru accesibilitate:

„Peronul va fi refăcut în totalitate. Coborârea și urcarea în tren va fi una făcută la confort maxim pentru oameni cu cărucioare, cu copii, pentru persoane cu dizabilități”, a adăugat oficialul.

Potrivit directorului general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei Cotelnic, noul sistem de transport promite timpi reduși semnificativ pentru pasageri.

Acesta a explicat că distanța dintre gara Chișinău și Revaca va fi parcursă în aproximativ zece minute, iar transferul rutier până la aeroport va dura între 10 și 15 minute.

Astfel, conexiunea feroviară ar putea deveni una dintre cele mai rapide opțiuni de acces către aeroport pentru pasagerii din capitală și pentru cei care sosesc din Ucraina.

Autoritățile analizează deja extinderea conceptului și în direcția opusă, astfel încât pasagerii care ajung la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” să poată continua călătoria spre Kiev fără a mai utiliza mijloace alternative de transport.

Dacă testul va avea rezultate pozitive, noul model de conexiune ar putea deveni permanent și integrat în rețeaua de transport regional.

Conform estimărilor prezentate de conducerea CFM, aproximativ 150 de pasageri zilnic ar putea utiliza această rută, pe baza sondajelor realizate pe segmentul Kiev – Chișinău.

Autoritățile mizează pe creșterea cererii, în contextul în care, în ultimii doi ani, numărul pasagerilor care aleg transportul aerian a crescut, iar circa 30% dintre aceștia sunt cetățeni ucraineni.